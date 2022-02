CoD: Vanguard Operator – so schaltet ihr Thomas frei

In Call of Duty: Vanguard haben wir die Auswahl zwischen mehreren Operators. Allerdings sind nicht alle Operator von Anfang an für uns verfügbar. Manche müssen erst durch eine Herausforderung freigespielt werden. Wir gehen mit euch nach und nach alle Operator in Vanguard durch und erklären, wie sie freigeschaltet werden. Außerdem geben wir euch Hintergrundinformationen zum Charakter und der bevorzugten Waffe des jeweiligen Operators.

Wer ist Thomas in CoD: Vanguard?

Thomas Bolt wurde angeblich am 21.10.1920 in New Carlisle in der Provinz Québec geboren. Warum angeblich? Weil er laut seiner Biografie schon im Ersten Weltkrieg gekämpft haben soll, der allerdings schon vor seiner Geburt endete… Wie auch immer, er ist der Sohn eines französischen Vaters und einer spanischen Mutter und wuchs auch in Spanien auf. Im Zweiten Weltkrieg steuerte er Panzer und wurde vor allem dadurch bekannt, dass er sich immer um seine Soldaten gesorgt hat. Sein größter Wunsch ist es, nach dem Krieg endlich wieder zu seinem geliebten Lebenspartner zurückzukehren.

Wie schaltet man Thomas frei?

Thomas wurde erst in Season 2 hinzugefügt und kann ausschließlich als Teil eines Bundles im In-Game-Shop gekauft werden. Nach Lewis und Isabella ist Thomas der dritte Operator in Vanguard, der nur über den Shop verfügbar ist und nicht über eine Herausforderung freigeschaltet werden kann. Wir können noch nicht mit Gewissheit sagen, dass Thomas auch in Zukunft nur über den Shop verfügbar ist, wollen eure Hoffnungen aber auch nicht zu hochschrauben. Wer den Operator jetzt spielen möchte, muss auf jeden Fall ca. 20€ in die Hand nehmen und ihn für 2400 CP kaufen.

Was ist Thomas‘ Lieblingswaffe?

Thomas‘ Lieblingswaffe ist das neue Whitley LMG – eine der neuen Season 2 Waffen in Vanguard. Habt ihr Thomas einmal freigespielt und nutzt diese Waffe, erhaltet ihr mehr XP, als mit anderen Waffen. Konzentriert ihr euch auf die Lieblingswaffe eines Operators, könnt ihr also deutlich schneller leveln. Das Whitley LMG wird auf Stufe 31 des Season 2 Battle Passes freigeschaltet und hat ordentlich Wumms. Die Waffe hat den höchsten Schaden pro Kugel in seiner Klasse, büßt dafür aber Mobilität ein. Wer sich an den Rückstoß und das geringe Tempo gewöhnen kann, sollte das Whitley aber definitiv mal ausprobieren. Hier ist unser bestes Whitley Setup.

Insgesamt könnt ihr jeden Operator in Vanguard bis auf Level 20 bringen. Auf dem Weg dorthin schaltet ihr zahlreiche Kosmetika frei. Für jeden Operator können insgesamt 6 verschiedene Skins, und jeweils ein zusätzlicher Finishing Move, ein Highlight Intro und ein MVP Highlight freigeschaltet werden. Dazu kommen noch mehrere Voice Lines, Embleme, Waffenanhänger, Sticker, Calling Cards und XP-Belohnungen. Das Grinden lohnt sich also.

Jetzt wisst ihr alles über Thomas Bolt, wie man ihn freischaltet und was seine Lieblingswaffe ist. Habt ihr schon alle Operator freigespielt und gelevelt? Wer ist euer Favorit?

