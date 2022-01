Schnell Waffen leveln in Vanguard

Wer in Vanguard oder Warzone ordentlich aufräumen will, braucht die richtigen Waffen, aber auch die passenden Aufsätze. Im Idealfall hat man die wichtigsten Waffen also auf Maximalstufe hochgelevelt. Da wir in Vanguard aber jede Waffe bis Stufe 70 hochleveln können, dauert das gefühlt unendlich lange und viele Spieler fragen sich wahrscheinlich, ob es nicht einen besonders effizienten Weg gibt, seine Waffen zu leveln. Natürlich gibt es den und wir stellen euch heute die schnellste Methode vor, um im Vanguard Multiplayer viele Waffen-XP zu sammeln.

Wie funktioniert das Waffen Leveln?

jede Waffe in Vanguard kann bis auf Stufe 70 aufgelevelt werden und schaltet auf jeder Stufe neue Aufsätze oder Camos frei. Zum Aufleveln müssen Waffen-Xp verdient werden, die ausschließlich durch Abschüsse mit der entsprechenden Waffe zu bekommen sind. Um von Level 0 auf 70 zu kommen benötigt man pro Waffe jeweils 150.000 XP, was eine ganze Menge ist. Wir haben aber zum Glück ein paar Tipps, wie ihr eure gesammelten Waffen-XP fast verdreifachen könnt.

So levelt ihr Waffen am schnellsten

Um in Vanguard so effektiv wie möglich zu leveln, solltet ihr alle folgenden Tipps kombinieren. So maximiert ihr die Anzahl an Kills pro Match und könnt mehrere XP-Boni stacken, was zu einem fast dreifachen XP-Boost führt.

Spielt kleine Maps

Das Wichtigste zuerst. Je kleiner die Map, desto mehr Feindkontakte, desto mehr Kills. Versucht auf möglichst kleinen Maps zu spielen, damit ihr trotz vielen eigenen Toden auch selbst ständig Abschüsse sammeln könnt.

Nutzt den Blitz Modus

Spielt immer im Blitz Modus. Dadurch werdet ihr auf jeder Map mit der maximalen Anzahl an Spielern gespawnt. Das führt zwar zu ordentlich Chaos, sichert euch aber auch Unmengen an Kills. Wenn ihr die Playlist Ship Haus 24/7 im Blitz Modus spielt, habt ihr automatisch die zwei kleinsten Maps im Spiel mit der maximalen Spieleranzahl. Je nach eurem Skill sind da schonmal 70 Kills pro Match drin.

Wählt den richtigen Operator

Jeder Operator in Vanguard hat eine Lieblingswaffe. Spielt ihr den passenden Operator mit seiner Lieblingswaffe, erhaltet ihr automatisch einen 10 % Waffen-XP-Bonus. Außerdem schaltet ihr beim Aufleveln des Operators weitere Waffen-XP-Belohnungen frei.

Nutzt den Überschuss Aufsatz

Jede Waffe hat im Kit-Slot bei den Aufsätzen einen speziellen Aufsatz namens „Überschuss“. Dieser Aufsatz gibt der Waffe einen weiteren 20 % Bonus auf die verdienten Waffen-XP. Der Aufsatz wird erst so um Waffen-Level 30 freigeschaltet, ab da sollte er aber genutzt werden.

Setzt Double XP Tokens ein

Vergesst nicht eure Double XP Tokens einzusetzen. Achtet darauf, dass ihr auch die Waffen-XP Tokens verwendet und keine anderen, da diese keinen Einfluss auf die Waffen-XP haben. Bedenkt außerdem, dass der Timer für die Tokens auch im Menü abläuft. Versucht also nach dem Einsatz des Tokens die Zeit so effektiv wie möglich zu nutzen und ohne Pause Matches zu spielen.

Profitiert vom Clan-Boost

Wer einem Clan beitritt und mit mindestens einem Clan-Mitglied zusammen spielt, erhält einen weiteren 10 % Bonus auf seine Waffen-XP. Klar muss man sich dafür mit seinen Mitspielern koordinieren, wer das aber hinbekommt, levelt noch schneller.

Das waren auch schon alle Tipps zum schnellen Waffen leveln im Vanguard Multiplayer. Wenn ihr ausschließlich Warzone zockt, haben wir auch einen Guide, um dort schnell zu leveln.