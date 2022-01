Vanguard Error Code Kadena – Keesler beheben

Ihr wollt einfach entspannt nach Feierabend ein paar Runden Call of Duty: Vanguard zocken, aber statt des Menüs ploppt einfach nur ein Fenster mit einem Error Code auf? Ja, das kennen wir gut und leider bist du auch nicht der einzige, dem das in letzter Zeit passiert. Der Verbindungsfehler Kadena – Keesler versaut vielen Vanguard Fans gerade die Stimmung, also schauen wir uns mal an, was dieser Fehler ist und wie man ihn beheben kann.

>> Alle Multiplayer Maps in Call of Duty: Vanguard <<

Was ist Vanguard Error Code Kadena – Keesler?

Error Code Kadena – Keesler ist ein clientseitiger Fehler, der auftritt, wenn das Spiel keine Verbindung zu eurem Online-Profil herstellen kann. Dank dieses Fehlers kommt ihr also noch nicht mal bis ins Menü des Spiels. Bevor wir uns aber anschauen, wie wir den Fehler beheben können, solltet ihr erstmal checken, ob ihr überhaupt Internet habt. Vielleicht ist euer Internet ja gerade down, das würde den Fehler schon erklären. Wenn ihr mit anderen Anwendungen aber keinerlei Probleme habt online zu gehen, haben wir hier ein paar Lösungsvorschläge.

>> Die besten Waffen in Call of Duty: Vanguard <<

So behebt man Vanguard Error Code Kadena – Keesler

Die folgenden Lösungen haben nachgewiesenermaßen bei einigen Spielern geholfen, garantieren können wir einen Erfolg aber natürlich nicht.

Startet das Spiel neu

Ja, das klingt fast schon zu einfach, aber ein simpler Neustart, kann schon so manches Problem aus der Welt schaffen.

Startet euer System neu

Ein sogenannter Power Cycle löst mehr Probleme als man vielleicht denkt. Schaltet einfach euren PC oder eure Konsole komplett aus und startet sie wieder neu.

Power Cycle auf Xbox: Drückt und haltet den Xbox Power Button für 10 Sekunden Wenn die Konsole ganz aus ist, den Stecker ziehen Wartet ein paar Sekunden, bevor ihr die Konsole wieder einsteckt Startet die Xbox neu

Power Cycle auf PlayStation: Drückt und haltet den PlayStation Power Button, bis ihr zwei Piepstöne hört Wenn die Konsole ganz aus ist, den Stecker ziehen Wartet ein paar Sekunden, bevor ihr die Konsole wieder einsteckt Startet die PlayStation neu



Startet den Router neu

Das Problem kann natürlich auch an eurem Router liegen, aber auch das lässt sich in der Regel schnell beheben:

Startet euren Router neu Zieht den Stecker eures Routers Wartet ein paar Sekunden und steckt ihn wieder ein Startet nach ein paar Minuten Vanguard und schaut, ob der Fehler behoben wurde



Setzt euren Router auf Werkseinstellungen zurück Normalerweise findet ihr hierfür ein kleines Loch auf der Rückseite des Routers, falls nicht, solltet ihr in die Gebrauchsanleitung eures Routers schauen



Probiert ein anderes Netzwerk oder ein Kabel

Versucht eure Konsole, wenn möglich, mit einem anderen Netzwerk zu verbinden und schaut, ob der Fehler immer noch auftritt. Alternativ könnt ihr auch versuchen euer System direkt mit einem LAN Kabel mit eurem Router zu verbinden.

Hoffentlich konnte euch einer unserer Tipps dabei helfen, den Vanguard Error Code Kadena – Keesler zu beheben.

>> Alle Operator in Call of Duty: Vanguard <<