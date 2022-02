CoD: Vanguard Operator – so schaltet ihr Anna frei

In Call of Duty: Vanguard haben wir die Auswahl zwischen mehreren Operators. Allerdings sind nicht alle Operator von Anfang an für uns verfügbar. Manche müssen erst durch eine Herausforderung freigespielt oder gekauft werden. Wir gehen mit euch nach und nach alle Operator in Vanguard durch und erklären, wie sie freigeschaltet werden. Außerdem geben wir euch Hintergrundinformationen zum Charakter und der bevorzugten Waffe des jeweiligen Operators.

>> Alle Operator in Call of Duty: Vanguard <<

Wer ist Anna in CoD: Vanguard?

Anna Drake wurde am 19.8.1923 in Wien geboren. Vor dem Krieg liebte sie es in der nahegelegenen Wildnis zu Wandern und Ski zu fahren. Bei der Invasion der Nazis wurde ihr Leben dann komplett auf den Kopf gestellt. Während der Novemberpogrome wurden ihre Familie und Freunde hingerichtet und sie gefangengenommen. Nachdem sie sich in einer spektakulären Flucht aus dem Gefängnis den Weg freigeschossen hat, schloss sie sich dem Widerstandsnetzwerk Ö5 an.

Wie schaltet man Anna frei?

Um Anna als spielbaren Operator freizuschalten, muss man lediglich den Season 2 Battle Pass von Vanguard kaufen. Anna wird direkt auf Stufe 0 des Battle Passes freigeschaltet, sobald den Pass erwirbt. Dabei spielt es keine Rolle, ob man den Pass ganz normal für 1000 CP kauft oder ob man den Premium Pass für 2400 CP kauft. Wie üblich gibt es auf Stufe 100 des neuen Battle Passes dann auch einen besonderen legendären Skin für Anna.

>> CoD: Vanguard Operator – so schaltet ihr Isabella frei <<

Was ist Annas Lieblingswaffe?

Annas Lieblingswaffe ist das nagelneue KG M40 – eine ziemlich dickes Sturmgewehr. Habt ihr Anna einmal freigespielt und nutzt diese Waffe, erhaltet ihr mehr XP, als mit anderen Waffen. Konzentriert ihr euch auf die Lieblingswaffe eines Operators, könnt ihr also deutlich schneller leveln. Das KG M40 haut verdammt hart rein, ist aber leider etwas langsam – definitiv kein mobiles Gewehr. Dank der guten Reichweite und Präzision ist es aber ein sehr gutes Langstrecken-Sturmgewehr. Wer es ausprobieren will, muss lediglich Stufe 15 des Battle Passes erreichen. Probiert es aus, es ist richtig gut. Wir haben auch schon einen Setup Guide vorbereitet.

Insgesamt könnt ihr jeden Operator in Vanguard bis auf Level 20 bringen. Auf dem Weg dorthin schaltet ihr zahlreiche Kosmetika frei. Für jeden Operator können insgesamt 6 verschiedene Skins, und jeweils ein zusätzlicher Finishing Move, ein Highlight Intro und ein MVP Highlight freigeschaltet werden. Dazu kommen noch mehrere Voice Lines, Embleme, Waffenanhänger, Sticker, Calling Cards und XP-Belohnungen. Das Grinden lohnt sich also.

Jetzt wisst ihr alles über Anna Drake, wie man sie freischaltet und was ihre Lieblingswaffe ist. Habt ihr schon alle Operator freigespielt und gelevelt? Wer ist euer Favorit?

>> Die besten Waffen in Call of Duty: Vanguard <<