Beendet Microsoft den jährlichen Call of Duty-Zyklus?

Erst vor kurzem kaufte Microsoft in einem unglaublichen Deal Activision Blizzard. Mit der Übernahme des Publishers werden natürlich auch sämtliche Studios und Spiele-Franchises übernommen. Neben Diablo, Starcraft, World of Warfcraft oder Overwatch bekommt Microsoft vor allem auch Call of Duty. Der beliebte Shooter zählt jedes Jahr zu den meistverkauften Spielen überhaupt und erfreut sich einer riesigen Community sowohl auf den Konsolen als auch auf dem PC. Allerdings muss das Franchise auch mit fast jeder neuen Veröffentlichung viel Kritik einstecken.

Fans kritisieren neben den zahlreichen Bugs und teilweise unfertigen Releases auch Einfallslosigkeit. Man wirft Activision vor, nur noch Geld abgreifen zu wollen, ohne auf die Bedürfnisse der Spieler zu achten. Bedenkt man, dass bisher jedes Jahr ein neuer Call of Duty Titel erschien und die Entwicklungszeiten entsprechend kurz sind, ist das auch kein Wunder.

>> Phil Spencer bestätigt: Call of Duty bleibt auf PlayStation <<

Laut dem bekannten Journalisten Jason Schreier soll bei Activision auf höchster Ebene darüber nachgedacht werden, die jährlichen Releases einzustellen.

Inside Activision Blizzard this week:

– Lots of cautious optimism about the merger and Kotick being gone

– Excitement for more creative freedom under Xbox

– Fear of layoffs

– Call of Duty could ditch the yearly release schedule

New story: https://t.co/QftblHXUzz

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 20, 2022