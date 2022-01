Phil Spencer bestätigt: Call of Duty bleibt auf PlayStation

Wie wir bereits berichtet haben, hat Microsoft erst diese Woche in einem riesigen Deal Activision Blizzard gekauft. Für schlappe 70 Milliarden Dollar übernehmen sie damit unter anderem auch die Franchises Call of Duty, Warcraft, Starcraft und Diablo. Da Xbox bekanntermaßen auch zu Microsoft gehört, stellen sich viele verunsicherte PlayStation-Fans jetzt die Frage: Wird Call of Duty in Zukunft exklusiv für die Xbox erscheinen? Gehen PlayStation Besitzer bald leer aus?

Call of Duty hat seit jeher eine unglaublich große Player-Base auf der PlayStation. Noch dazu hat Sony gerade in den vergangenen Jahren auch immer wieder exklusive Deals mit Activision abgeschlossen. So hatten PlayStation Spieler in der Regel immer Early Access zum neuen Call of Duty und häufig sogar exklusiven Zugang zu einem kompletten Spielmodus und das für ein ganzes Jahr. Auf diese Annehmlichkeiten müssen PlayStation-Spieler in Zukunft vermutlich verzichten, das Spiel werden sie aber trotzdem bekommen.

Call of Duty wird nicht Xbox-exklusiv

In einem Post auf Twitter hat Head of Xbox Phil Spencer vor kurzem bestätigt, dass es vorerst keine Pläne gibt Call of Duty exklusiv für Xbox und PC zu veröffentlichen:

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship. — Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022

In seinem Post sagt Phil Folgendes:

Ich hatte diese Woche gute Gespräche mit den Verantwortlichen bei Sony. Ich habe unsere Absicht bekräftigt, alle bestehenden Vereinbarungen nach der Übernahme von Activision Blizzard einzuhalten, und Call of Duty auf der PlayStation zu behalten. Sony ist ein wichtiger Teil unserer Branche, und wir schätzen unsere Beziehung.

Der Xbox-Chef verspricht hier, dass man sich auch nach der abgeschlossenen Übernahme von Activision Blizzard an bestehende Vereinbarungen zwischen Activision und Sony halten wolle. Er bezeichnet Sony und somit auch PlayStation als einen wichtigen Bestandteil der Gaming-Branche, den man natürlich beibehalten möchte. Ehrlich gesagt ist das unserer Meinung nach keine Überraschung. Warum sollte Microsoft auf die riesige PlayStation Community verzichten? Jeder PlayStation-Spieler spült beim Kauf von Call of Duty oder Bundles in Warzone immerhin auch Geld in die Kassen von Microsoft.

Dazu kommt noch, dass Microsoft lange nicht so sehr auf Xbox-Verkäufe angewiesen ist wie Sony auf ihre PlayStation. Immerhin hat Microsoft noch den riesigen PC-Markt und vor allem den Game Pass. Vor allem letzterer dürfte in naher Zukunft ihr größter Erfolg in der Gaming-Branche sein. Natürlich bleibt abzuwarten, was nach Ablauf der bestehenden Vereinbarungen zwischen Sony und Activision passiert. Wenn ihr uns fragt, sind wir aber zuversichtlich, dass Microsoft Call of Duty auch weiterhin für alle Plattformen veröffentlichen wird.

Was sagt ihr zu Phils Statement? Glaubt ihr, dass Microsoft Call of Duty auch in mehreren Jahren noch für die PlayStation rausbringen wird? Ich mein, Call of Duty wäre sicher eines der wenigen Spiele, mit denen man PlayStation-Spieler zum Kauf einer Xbox überreden könnte, aber will Microsoft es wirklich riskieren so einen großen Markt zu verlieren?

