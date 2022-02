Das beste Vargo 52 Setup & wie man sie freischaltet

Wir sind es inzwischen ja alle gewohnt, dass mit jeder neuen Season für das aktuelle Call of Duty und Warzone mindestens zwei neue Waffen hinzugefügt werden. In Vanguard und Warzone Season 2 waren das das KG M40 Sturmgewehr und das Whitley LMG. Dabei vergessen wir aber häufig, dass ältere Teile der Serie oft auch noch mit Updates unterstützt werden und hin und wieder sogar neuen Content bekommen. Black Ops Cold War war das letzte jährliche Call of Duty, bevor im November 2021 Vanguard veröffentlicht wurde. Und so seltsam es auch sein mag, haben wir jetzt auf einmal auch eine neue Waffe für das inzwischen 1,5 Jahre alte CoD bekommen.

Die Vargo 52 ist ein Sturmgewehr mit guter Feuerrate und ansonsten sehr ausgewogenen Werten. Mit diesen Stats eignet es sich sehr gut als Allrounder und benötigt dementsprechend keine Maschinenpistole oder Schrotflinte als Zweitwaffe. Allerdings ist das Freischalten der Vargo 52 eine etwas seltsame Angelegenheit – sie ist nämlich eine Black Ops Cold War Waffe, lässt sich zurzeit aber nur in Modern Warfare freischalten…

>> Warzone bekommt King Kong Event <<

So schaltet man die Vargo 52 frei

Wie schon gesagt, ist das Freischalten der Vargo 52 etwas seltsam, was daran liegen könnte, dass die Waffe vermutlich eigentlich noch gar nicht im Spiel sein sollte. Sie wird nämlich auch nicht in den Menüs angezeigt, bis man sie freigeschaltet hat.

Um die Vargo 52 freizuschalten, müsst ihr in Modern Warfare 2019 in 15 verschiedenen Matches jeweils mindestens 1000 Schaden mit Sturmgewehren verursachen. Ihr müsst also zuerst einmal das Call of Duty besitzen, das noch vor Black Ops Cold War veröffentlicht wurde und hier dann 15 Multiplayer Matches spielen. In diesen Matches müsst ihr jeweils mindestens 15-20 Kills mit einem Sturmgewehr machen, um wirklich sicherzugehen, dass ihr auf die 1000 benötigten Schadenspunkte kommt.

Sobald ihr die 15 Matches abgeschlossen habt, müsst ihr das Spiel wieder von Modern Warfare 2019 zu Black Ops Cold War wechseln und im Waffen-Menü nachschauen, ob die Vargo 52 angezeigt wird. Ziemlich seltsam diese Freischaltung, aber sie funktioniert.

>> Warzone Pacific: Alle offenen Luken auf Caldera <<

Das beste Vargo 52 Setup

Beim Setup für die Vargo 52 halten wir uns an einen sehr typischen Sturmgewehr-Build für Black Ops Cold War. Mit diesen Aufsätzen holen wir das Beste aus dem neuen Sturmgewehr raus:

Mündung: GRU-Schalldämpfer

Lauf: 18,6″ Sonderkommando

Visier: Axial Arms 3x

Unterlauf: Speznas Griff

Munition: 45-Schuss-Magazin

Mit diesem Setup bekommen wir ein sehr potentes Sturmgewehr, das sich vor allem für mittlere bis lange Distanzen eignet. Mit dem Lauf und dem Schalldämpfer maximieren wir die Reichweite und Kugelschnelligkeit, während wir gleichzeitig nicht auf der Minimap angezeigt werden. Der Speznas-Griff hilft bei der Rückstoßkontrolle und das große Magazin ist natürlich Pflicht, damit wir nicht ständig nur am Nachladen sind. Beim Visier liegt die Wahl wie immer bei euch, wir lieben aber das Axial Arms, das sich perfekt für mittlere bis lange Distanzen eignet. Wer möchte, kann hier aber auch das Microflex LED nehmen.

Zurzeit ist die Vargo 52 nur über Modern Warfare 2019 freischaltbar und nur in Black Ops Cold War spielbar. Wir rechnen aber damit, dass sie in naher Zukunft auch in BOCW freigeschaltet werden kann und ebenfalls zu Warzone kommen wird. Bis dahin haben wir hier die besten Waffen in Warzone für euch.

>> Call of Duty: Die besten Waffen in Warzone <<