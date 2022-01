Attack on Titan x Call of Duty: Das Bundle ist da!

Ja, ihr habt richtig gelesen, es gibt ein offizielles Attack on Titan x Call of Duty Crossover. Skins für Operator und Waffen sind in CoD ja schon lange gang und gäbe und auch ziemlich abgefahrene Skins sind nichts Neues mehr. Immerhin ist Call of Duty dafür bekannt, dass Spieler sich mit quietschbunten Waffen und absolut absurden Operator Skins gegenseitig die Rübe wegballern. Jetzt gibt es aber eine richtig verrückte Kollaboration, durch die ihr schon bald als Levi Ackerman aus Attack on Titan spielen könnt.

Diese Attack on Titan Crossover wurde schon vor Monaten durch Leaks angekündigt, allerdings gab es bisher noch keine offizielle Ankündigung und auch keine offiziellen Bilder. Mit dem heutigen Mid Season Update und dem damit einhergehenden Call of Duty Blogpost hat sich das aber geändert.

Attack on Titan x Call of Duty Bundle

Das Crossover besteht, wie nicht anders zu erwarten, aus einem Bundle, das im In-Game Shop von Call of Duty Vanguard und Warzone gekauft werden kann. Das Bundle hört auf den etwas langen Namen „Tracer Pack: Attack on Titan — Levi Edition Bundle“ und beinhaltet insgesamt 10 kosmetische Items. Hier seht ihr das komplette Bundle:

Wir bekommen im Attack on Titan Bundle also einen Levi Skin für den Vanguard Operator Daniel sowie zwei Waffen-Blaupausen und die absolut coolen Titan Piercer Schwerter. Außerdem gibt es noch einen Finishing Move und jeweils ein MVP- und Intro-Highlight, die alle an den Anime angelehnt sind. Abgerundet wird das Bundle schließlich von einem Waffenanhänger, einem Sticker und einem Emblem. Insgesamt ist das ziemlich genau das, was wir aus einem Operator Bundle gewohnt sind.

Wann erscheint das Attack on Titan Bundle?

Obwohl das Bundle schon mit dem Mid Season Update dem Spiel hinzugefügt wurde, müsst ihr euch mit dem Kauf noch etwas gedulden. Laut dem Call of Duty Blog, wird das Bundle ab dem 20. Januar im Shop verfügbar sein. Zum Preis wurde noch nichts gesagt, allerdings kosten Bundles schon immer zwischen 1200-2400 CoD Punkte. Da es sich hierbei um ein Crossover mit einem Operator Skin handelt, rechnen wir mit einem Preis an der oberen Grenze. Wer sich mit CoD Punkten noch nicht auskennt: 2400 kosten umgerechnet etwa 20€. Das ist ein happiger Preis für ein paar kosmetische Items in Call of Duty, aber Attack on Titan Fans dürften sich trotzdem freuen.

Wie geil der Levi Skin in Call of Duty jetzt aber wirklich aussieht ist etwas strittig. Was haltet ihr von dem Skin? Werdet ihr euch das Bundle direkt am 20. Januar holen oder gebt ihr sowieso kein Geld für Cosmetics aus?

