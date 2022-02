Bloodborne jetzt auch auf PC!

Jeder Gamer hat vermutlich schonmal was von Dark Souls gehört, oder Demon’s Souls, oder Sekiro oder Bloodborne. Das japanische Entwicklerstudio From Software hat mit der Souls-Reihe ein komplett neues und sehr beliebtes Spielgenre geschaffen und viele Gamer in den Wahnsinn getrieben. Aber trotz des heftigen Schwierigkeitsgrads und der unzähligen Tode, haben die Spiele einfach ihren Reiz.

Die Dark Souls Reihe und Sekiro konnten wir zum Glück inzwischen alle auch auf dem PC genießen, das unglaublich gelungene und atmosphärische Bloodborne ist aber nach wie vor PlayStation-exklusiv. Eine Schande, wenn ihr uns fragt. Seit dieser Woche können PC-Spieler aber aufatmen, Bloodborne ist endlich auch auf dem Computer spielbar. Allerdings mit einem Twist…

Bloodborne PSX Demake begeistert Fans

Mit Bloodborne PSX ist gerade erst ein sogenanntes Demake von Bloodborne für PC erschienen. Was ist denn ein Demake, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Ein Demake ist quasi eine grafische Rückentwicklung. Richtig gehört, die schicke Grafik von Bloodborne wurde durch eine oldschool Pixel-Grafik ersetzt. Schaut es euch einfach selbst an:

Allerdings fängt Bloodborne PSX das Feeling von Bloodborne perfekt ein. Von den Molotows bis zu den Blood Vials ist alles vorhanden und auch Yharnam und die Charaktere sehen hervorragend aus. Um den Pixel-Look zu vervollständigen, gibt es natürlich auch einen passenden Synthy-Soundtrack und D-Pad-Steuerung. Ihr könnt das Spiel aber natürlich auch mit typischer WASD-Steuerung am PC spielen, wobei wir dazu raten einen Controller zu benutzen.

Das Spiel wurde erstaunlicherweise von nur einer Person entwickelt, Lilith Walter, und bringt nicht nur Bloodborne auf den PC, sondern sogar ein paar Features, die im Original nicht enthalten sind. Sony hat bisher zwar noch keine rechtlichen Schritte eingeleitet, da wir aber nicht wissen, ob es dabei bleiben wird, solltet ihr euch Bloodborne PSX so schnell wie möglich herunterladen. Unter diesem Link könnt ihr euch das Pixel-Bloodborne für PC völlig umsonst holen.

Echter Bloodborne PC-Port

Ja, einige von euch sind jetzt vielleicht enttäuscht, weil es sich bei Bloodborne PSX nicht um das original Spiel für den PC handelt. Aber keine Sorge, auch zu einem richtigen, offiziellen PC-Port gibt es schon Informationen. Shpeshal_Nick, ein stets gut informierter Gaming-Insider, sprach schon Ende letzten Jahres im XboxEra Podcast davon, dass bereits ein Bloodborne PC-Port in Arbeit sein soll.

Natürlich gibt es wie immer noch keine offizielle Bestätigung und es handelt sich lediglich um Gerüchte, aber nachdem PlayStation in Zukunft mehr Spiele auch auf den PC bringen möchte, ist ein Bloodborne Port durchaus denkbar. Der Port von God of War hat es bei Steam kurzzeitig sogar auf Platz 1 in den Verkaufscharts geschafft, das sollte Sony zu denken geben.

Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir in Zukunft mehr PS-exklusive Titel auch für den PC bekommen. Ein The Last of Us oder Ghost of Tsushima hätten es definitiv verdient. Werdet ihr bis zum offiziellen Port Bloodborne PSX eine Chance geben? Oder wartet ihr sowieso nur auf Elden Ring, das ja schon diesen Monat erscheinen wird?