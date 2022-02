Battlefield 2042 Season 1 erst Anfang Sommer!

Battlefield 2042 hatte einen miserablen Start und kommt seitdem gar nicht mehr aus den Problemen raus. Bugs und Glitches an jeder Ecke, zu wenig Inhalt und diese schrecklichen Spezialisten… Naja, fangen wir davon gar nicht erst an. Nachdem EA und DICE die letzten Monate damit verbracht haben, ein Update nach dem nächsten rauszubringen, um die schlimmsten Fehler zu beheben, haben sie jetzt das weitere Vorgehen vorgestellt.

>> Wird Battlefield 2042 Free-to-Play? <<

Today we’re sharing the latest #Battlefield 2042 details, our new player feedback loop, and a status update for Season One.

Learn full details: https://t.co/6y8368gebO pic.twitter.com/WrueRz2ICm

— Battlefield (@Battlefield) February 1, 2022