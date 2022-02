Battlefield 2042 Petition: 120.000 Spieler fordern Geld zurück

Ich und viele andere Spieler da draußen haben sich letztes Jahr riesig auf das neue Battlefield 2042 gefreut. Völlig umsonst, wie sich nach dem Release leider herausgestellt hat. Das Spiel kam in einem sehr schlechten Zustand auf den Markt und wird bis heute – mehrere Monate nach dem Release – von zahlreichen Fehlern geplagt. Abstürze, schlechte Optimierung, Grafikfehler und mehr sind in BF2042 an der Tagesordnung. Dazu kommt noch fehlender Content, Spezialisten, die keiner haben wollte und so vieles mehr…

Die Entwickler geben sich inzwischen zwar Mühe, das Spiel zu retten und bringen stetig neue Updates und Patches, die Community ist aber ziemlich sauer. Und das aus gutem Grund. Das Spiel ist seit über drei Monaten auf dem Markt und es gab noch keinen neuen Content. Stattdessen wurde die erste Season erst vor kurzem auf Anfang Sommer verschoben… Ernsthaft EA? Battlefield 2042 hat jetzt schon kaum noch Spieler, wer soll denn Anfang Sommer noch spielen?

Spieler fordern Geld zurück

Nachdem bereits vor einiger Zeit Spieler, die Battlefield auf Steam erworben hatten, Rückerstattungen forderten, gibt es jetzt sogar eine waschechte Petition. Steam hatte damals tatsächlich nachgegeben und entgegen seiner eigenen Richtlinien sogar Spielern den Kaufpreis erstattet, die BF2042 schon länger als 14 Tage besessen und länger als 2 Stunden gespielt hatten.

Da viele Spieler Battlefield 2042 aber auch über Origin oder den PlayStation- bzw. Xbox-Store gekauft haben, wurde jetzt eine Petition gestartet, die EA auffordert, auf allen Plattformen Rückerstattungen zu ermöglichen. Unter dem Titel „Erlaubt Rückerstattungen für Battlefield 2042 auf allen Plattformen“ hat die Petition inzwischen unglaubliche 120.000 Unterschriften erreicht und die Zahl nimmt stetig zu. Hier könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen.

Was ist der Grund für die Petition

Begründet wird die Forderung mit den von mir weiter oben schon genannten Kritikpunkten. Battlefield 2042 wird als unfertiges Spiels bezeichnet und Publisher EA wird vorgeworfen, falsche Versprechen gemacht zu haben:

Die Veröffentlichung von Battlefield 2042 durch EA war eine Verhöhnung aller Kunden, die dieses Videospiel aufgrund der falschen Werbung von EA für 70 Dollar (USD) gekauft haben. Vielen Verbraucherberichten zufolge haben Electronic Arts und DICE viele Versprechen bei der Markteinführung nicht eingehalten, und Battlefield 2042 wurde als unspielbar veröffentlicht. Auch heute noch weist Battlefield 2042 Bugs auf, die das Spielerlebnis so stark verändern, dass es von vielen Community-Mitgliedern als unfertige Version angesehen wird.

So leid es uns tut, müssen wir der Petition leider zustimmen. Battlefield 2042 wurde tatsächlich in einem katastrophalen Zustand veröffentlicht. Viele der beklagten Probleme wurden von Spieletestern und Fans schon in der Alpha und Beta an EA und DICE zurückgemeldet. Trotzdem entschied man sich, das Spiel zu veröffentlichen und versprach, alle Probleme zu beheben. Na ja, wir sehen ja zu was das jetzt geführt hat… Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob Battlefield 2042 noch gerettet werden kann, oder ob EA das Spiel einfach abschreibt und sich auf das nächste konzentriert.

