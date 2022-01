Wird Battlefield 2042 Free-to-Play?

Ganz ehrlich, ich bin ein riesiger Battlefield-Fan, hab mich unglaublich auf Battlefield 2042 gefreut und sogar die Gold-Edition vorbestellt und dann das… Der Start von BF2042 war von Bugs und anderen Problemen geplagt, das ganze Spiel fühlte sich irgendwie unfertig an und der Umfang ließ auch sehr zu wünschen übrig. Noch kein Battlefield kam mit so wenigen Waffen und Spielmodi auf den Markt wie Battlefield 2042. Und jetzt, fast drei Monate nach dem Release, sind die Entwickler immer noch damit beschäftigt Fehler zu beheben. Die erste Season ist immer noch nicht gestartet und auch sonst gabs nicht wirklich neuen Content.

Kein Wunder also, dass die Community angefressen ist und immer mehr Spieler Battlefield 2042 links liegen lassen. Die Spielerzahlen sind zuletzt enorm eingebrochen und selbst Battlefield V und Battlefield 1 haben inzwischen mehr Spieler, als der aktuelle Titel. Publisher EA ist dementsprechend nicht unbedingt zufrieden mit der Performance ihres eigentlich erfolgversprechenden Titels. Derzeit scheinen sie deshalb zu überlegen, wie man Battlefield 2042 doch noch retten kann.

Nachdem EA verständlicherweise Interesse daran hat, Battlefield 2042 zu verbessern oder zumindest am Leben zu halten, ist jetzt die Frage, was sich ändern muss. Laut Branchen-Insider und Leaker Tom Henderson, ist eine der zur Auswahl stehenden Optionen auch die Umstellung auf ein Free-to-Play Modell:

EA is reportedly very disappointed with how Battlefield 2042 has performed and is "looking at all the options" when it comes to the title, this is including looking at Free to Play in some capacity.

I'll have more on this tomorrow. pic.twitter.com/WWuDpstyqS

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022