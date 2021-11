Age of Empires: Die K.o.-Runde bei King Of The Desert 4

Age of Empires 4 ist seit seiner Veröffentlichung in aller Munde. Es gab sogar schon einen ersten größeren Wettkampf mit dem GENESIS-Turnier. Doch bei aller Freude über den neuen Teil war es auch mal wieder schön, alle bekannten Namen ganz klassisch auf der Karte „Arabia“ im Evergreen Age of Empires 2 zu sehen.

Und der Grund war ja nicht irgendeiner, sondern es stand die Runde der letzten 32 Spieler im „King Of The Desert 4“-Event an. Die große Frage war, welcher der Qualifikanten den bereits gesetzten Spielern ein Bein stellen konnte. Und es gab eine ganze Menge spannender Aufeinandertreffen. Hier seht ihr die Ergebnisse der K.o.-Runde im Überblick:

Zwar setzte sich ein Großteil der Favoriten durch, doch es gab auch Überraschungen. So kegelte der Kanadier Christopher „slam“ Gregson den favorisierten Vietnamesen Biên „BacT“ Ha glatt mit 3:0 aus dem Turnier. Ein weiteres Upset gab es am Sonntag in der Begegnung zwischen dem türkischen Spieler Yunus „Kasva“ Özdemir und dem Chinesen Wang „vivi“ Long. In einem äußerst spannenden Duell setzte sich der türkische Vertreter am Ende mit 3:2 durch.

>> „Age Of Empires 4“ – bald auch im kompetitiven Turniermodus? <<

Ob es mit der Niederlage zu tun hatte, oder schon länger feststand ist noch nicht klar, aber der Chinese „vivi“ wird seine AoE-Karriere wohl an den Nagel hängen:

Sad to hear that vivi is leaving the Aoe2 scene, but I wish him success with Aoe4 and hope he makes it big there

Let this be a reminder to not be too harsh on a streamer in chat, and to support them as they compete at the highest level, win or lose. They wont be around forever

— Hera (@Hera_Aoe) November 22, 2021