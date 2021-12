Age Of Empires: Decider und Viertelfinale bei „King Of The Desert 4“

Ein spannendes Wochenende voller „Age Of Empires“-Action liegt hinter uns. Vom 3. bis zum 5. Dezember standen die Entscheidungsspiele und Viertelfinalbegegnungen der vierten Ausgabe des „King Of The Desert“-Turniers des spanischen Streamers Daniel „MembTV“ Molina an. Und diese Begegnungen hatten es absolut in sich.

>> Age of Empires – der König unter den Strategiespielen <<

Am 3. Dezember standen vier Partien auf dem Programm. Schließlich mussten noch die vier verbliebenen Teilnehmer für die Viertelfinalpaarungen ermittelt werden. So sahen die Begegnungen am Freitag, den 3. Dezember, aus:

Den Auftakt machten der Serbe „DauT“ und der Finne „Villese„. Beide sind in der Top 10 der Welt vertreten, entsprechend spannend war die Begegnung. Wenig verwunderlich auch, dass das Duell über die volle Distanz von fünf Partien ging, am Ende hatte „Villese“ aber das Glück auf seiner Seite und siegte 3:2. Damit war „DauT“ bereits vor dem Viertelfinale ausgeschieden.

Auch das zweite Duell zwischen dem Spanier „TaToH“ und dem Argentinier „Nicov“ versprach Brisanz. Letztlich war der Spanier aber zu stark für den Südamerikaner, so dass „TaToH“ mit einem verdienten 3:1 das Viertelfinale klarmachen konnte.

Am Abend stieg dann das Match zwischen dem Franzosen „Sitaux“ und dem Norweger „MbL„. Und wer „MbL“ kennt, weiß, dass diese Spiele eigentlich wie gemacht sind für den Norweger. Doch an diesem Abend kam es anders. Denn der Qualifikant aus Frankreich schaffte das nächste Upset und schmiss „MbL“ aus dem Wettbewerb. Mit 3:1 siegte „Sitaux“ im Best-of-five und zog damit überraschend ins Viertelfinale ein. Es ist bis hierhin der größte Erfolg für den Franzosen.

Das letzte Spiel des Abends bestritten der Kanadier „Hera“ und der Russe „Vinchester„. Dort ging es hin und her. Der Russe holte sich die erste Karte, bis „Hera“ das Match drehte und schon 2:1 führte. „Vinchester“ aber konnte zurückschlagen und das Duell erneut drehen und siegte am Ende mit 3:2. Für den Kanadier war es eine Enttäuschung, bereits so früh ausgeschieden zu sein. Für „Vinchester“ ist es ein echtes Karrierehighlight.

Damit standen folgende Viertelfinalpaarungen für Samstag und Sonntag fest:

„JorDan“ gegen „TaToH“ unwiderstehlich, „Vinchester“ unaufhaltsam

Der Blick auf die Auslosung zeigte bereits, dass bis auf „Sitaux“ ausnahmslos Top 10 Spieler vertreten waren. Daher war für den Franzosen auch wenig überraschend die Reise gegen den Österreicher „Liereyy“ beendet. Der Topfavorit auf den Titel ließ seinem Gegner keine Chance und siegte daher auch klar und verdient mit 4:0.

Das zweite Viertelfinale des Tages bot hingegen die nächste Überraschung. Denn „Vinchester“ bezwang den chinesischen Topspieler „Mr_Yo“ klar mit 4:1. „Mr_Yo“ hatte bis dahin noch nicht eine Map abgeben müssen, gegen den Russen war er aber klar unterlegen. Für „Vinchester“ ist der Halbfinaleinzug der größte Turniererfolg bislang.

>> „Age Of Empires 4“ – bald auch im kompetitiven Turniermodus? <<

Das skandinavische Duell zwischen „TheViper“ und „Villese“ war nach einem starken Beginn von „Villese“ letztlich eine klare Angelegenheit für den Favoriten aus Norwegen. Mit 4:1 zeigte „TheViper“ seinem Gegner klar die Grenzen auf und sicherte sich relativ ungefährdet den Halbfinaleinzug.

Das letzte Viertelfinale bestritten die beiden Freunde und Teammitglieder von „Gamer Legion“, der deutsche Spieler „JorDan“ und der Spanier „TaToH„. Es war ein packendes Duell in dem beide Spieler ihr bestes Können zeigten und über die volle Distanz mussten. Nachdem „TaToH“ beim Stand von 3:2 bereits alles hätte klarmachen können, musste er seinen Kumpel am Ende doch mit 4:3 ziehen lassen.

Daher können wir uns am Samstag, den 11. Dezember, auf folgende Begegnungen freuen:

Für die ausführlichen Spielberichte und den kompletten Turnierverlauf klickt hier:

>> King Of The Desert 4 – So läuft der Kampf um die Wüste <<

Weiter geht es dann am kommenden Samstag ab 16 Uhr auf dem Twitchkanal von MembTV.