Seit über 20 Jahren existiert das Strategiespiel „Age of Empires“ bereits. Nachdem in den vergangenen Jahren ein regelrechtes Revival um den zweiten Teil entstand, ist die Vorfreude auf den vierten Teil der Reihe daher auch riesig. Denn lange schon war ein Nachfolger angekündigt.

Und heute, am 28. Oktober, erscheint er endlich. Der Hersteller, das Entwicklerstudio Relic Entertainment, hat sogar die genaue Uhrzeit vorgegeben. So soll das Spiel für alle ab 17 Uhr spielbar sein.

Zuvor wurde das Spiel erst in einem streng limitierten Alphatest angespielt. Dann gab es noch einen Betazugang. Dies zeigte den Entwicklern noch mal diverse Fehler und Verbesserungsmöglichkeiten auf. Ein komplett neues Spiel ist „Age of Empires IV“ aber auch nicht. Es wurde sich vor allem an Bekanntem orientiert und dies grafisch aufgewertet. Dennoch hat man hier auch die Zeit genutzt, neue Dinge auszuprobieren.

>> Age of Empires – der König unter den Strategiespielen <<

So gibt es beispielsweise im vierten Teil freie Marktplätze, die man aber „besetzen“ muss, um sie zu kontrollieren. So ergeben sich neue Dynamiken auf dem Feld, es entstehen neue und vor allem mehr Schlachtfelder. Multitasking ist noch mehr gefragt.

Ab 17 Uhr kann gezockt werden

Auch können Häuser nicht länger als Mauern genutzt werden. Im vierten Teil können Einheiten durchschlüpfen und man muss sich auf richtige Mauern verlassen und kann nicht mehr bloß Gebäude platzieren.

Lobenswert wird auch der Sound hervorgehoben. Die Soundanimationen vermitteln ein sehr naturgetreues und reales Spielerlebnis. So ist im neuen Teil auch die Sprachausgabe der einzelnen Völker den Zeitaltern angepasst. Es ist vor allem die Liebe zum Detail, die erste Kritiker schwärmen lässt.

Die vergangenen Tage hat man bereits viele AoE-Streamer gesehen, die sich in Teambegegnungen gegenseitig bekriegten, die Maps getestet und Spielmechaniken ausprobiert haben. Heute ab 17 Uhr dürfen wir dann auch endlich in die Tasten hauen und uns erfreuen, wenn unsere kleinen Pixelhelden Kasernen, Ställe und Burgen hochziehen.