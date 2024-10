Herbstferien-Ende in NRW: Große Rückreisewelle an Flughäfen erwartet

An den größten Flughäfen Nordrhein-Westfalens werden zum Ende der Herbstferien Zehntausende Rückkehrer erwartet. Der Flughafen Köln/Bonn rechnet von Freitag bis Sonntag (25. bis 27. Oktober) mit über 122.000 Passagieren. Insgesamt werden im gesamten Ferienzeitraum voraussichtlich über 661.000 Passagiere den Flughafen nutzen, was laut einer Sprecherin nur geringfügig unter dem Niveau von 2023 liegt. Zu den beliebtesten Zielen gehörten dabei Antalya und Palma de Mallorca.

Am größten Flughafen des Bundeslandes, in Düsseldorf, werden für das letzte Ferienwochenende, bevor der Schulbetrieb am Montag (28. Oktober) wieder startet, rund 215.000 Passagiere erwartet – darunter etwa 70.000 Reisende an jeweils Samstag und Sonntag (26. und 27. Oktober), wie ein Flughafensprecher erklärte. Insgesamt zählte der Düsseldorfer Airport während der Herbstferien etwa 1,2 Millionen Passagiere. Besonders gefragt waren Reiseziele wie Spanien, Griechenland und die Türkei.

Nachfrage bei der Bahn zu Beginn der NRW-Herbstferien am höchsten

Der Flughafen Münster/Osnabrück rechnet an diesem Wochenende mit etwa 14.000 Passagieren. Für den gesamten Ferienzeitraum vom 2. bis 27. Oktober wurden laut einem Sprecher rund 150.000 Fluggäste erwartet. Besonders beliebt waren die Reiseziele Antalya, das 57.000 Fluggäste anzog, und Mallorca mit 44.000 Reisenden. Der verkehrsreichste Tag des Jahres war der 15. Oktober mit insgesamt 7.261 Passagieren. Die Flughäfen Dortmund und Paderborn/Lippstadt planen, ihre Bilanz nach dem letzten Ferienwochenende zu ziehen.

Auch die Deutsche Bahn verzeichnet zum Ferienende eine hohe Nachfrage, ähnlich wie zu Ferienbeginn. Laut einem Bahnsprecher ist das Reiseaufkommen zu Beginn der Ferien jedoch meist am größten, da sich die Rückreisewellen eher über mehrere Wochenenden verteilen. Dennoch seien auch an den Wochenenden zwischen Ferienbeginn und -ende mehr Reisende als üblich unterwegs gewesen.

ADAC Prognose: Staugefahr erst nach Ende der Ferien

Der ADAC Nordrhein erwartet zum Ferienende keine besondere Staugefahr auf den Straßen. Basierend auf den Stauzahlen der vergangenen Jahre sei am letzten Herbstferienwochenende kein erhöhtes Stauaufkommen zu erwarten, erklärte ein Sprecher. Die letzten Wochenenden der Herbstferien in den vergangenen Jahren gehörten stau-technisch meist zum unteren Drittel der Kalendertage im Jahresverlauf.

Ein höheres Staupotenzial sieht der ADAC jedoch in den Tagen nach den Ferien. Im vergangenen Jahr zählten die beiden Freitage nach den Herbstferien zu den drei staureichsten Tagen des Jahres. Da der kommende Freitag zudem ein Feiertag ist, wird besonders am Nachmittag des 31. Oktobers mit vermehrtem Stau gerechnet, so der Sprecher.

dpa