Wolken, Schauer, Regen: Diese Prognose erwartet NRW zum Ferienstart

Zum Start der Herbstferien bringt das Wetter in Nordrhein-Westfalen kühle Temperaturen und eine wolkige Wetterlage. Am Freitag (11. Oktober) werde es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) teils heiter, teils wolkig. Es bleibe größtenteils trocken, jedoch seien am Nachmittag örtlich leichte Regenschauer möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 11 und 14 Grad, bei schwachem Wind.

Am Samstag (12. Oktober) ziehen laut DWD einige Wolkenfelder über Nordrhein-Westfalen, doch Regen wird meist ausbleiben. Die Temperaturen erreichen maximal 12 bis 15 Grad, und auch der Wind bleibt schwach.

Der Sonntag (13. Oktober) startet bewölkt mit vereinzelten Schauern, jedoch klart es im Laufe des Tages zunehmend auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 und 14 Grad. Der Wind wird mäßig bis frisch, besonders im Nordosten des Landes kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen.

dpa