Wochenendwetter in NRW: Mix aus Regen, Gewitter und Sonnenschein

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich am Wochenende auf eine Mischung aus Schauern und sonnigen Abschnitten einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Samstag viele Wolken, Regen und vereinzelt Gewitter. Bereits am Freitag wird vor allem im Osten und Südosten des Bundeslandes mit kräftigen Gewittern und Starkregen gerechnet. Die Temperaturen werden am Samstag voraussichtlich zwischen 19 und 22 Grad liegen. Die Nacht zum Sonntag soll laut DWD trocken bleiben.

Am Sonntag wird es nach Angaben des Wetterdienstes zunächst sonnig starten. Im Laufe des Tages bilden sich Quellwolken, es bleibt jedoch überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen dann Höchstwerte zwischen 21 und 24 Grad. Auch die Nacht zum Montag soll trocken verlaufen.

mit dpa