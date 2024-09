Der Sommerurlaub ist vorbei und mit ihm die warmen Temperaturen. Nordrhein-Westfalen steht vor einem deutlichen Wetterumschwung: Jacke und Regenschirm sollten in den kommenden Tagen wieder fester Bestandteil unserer Outfits werden.

Der „Deutsche Wetterdienst“ warnt bereits vor den ersten herbstlichen Schauern. Am Dienstag bleibt es zwar noch vergleichsweise mild mit bis zu 19 Grad, doch am Abend ziehen von Westen her erste Regenwolken auf.

Am Mittwoch kühlt es dann merklich ab und es bleibt regnerisch. Höchstens 16 Grad sind an diesem Tag zu erwarten. In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen sogar auf frostige 3 Grad in einigen Regionen. Auch am Donnerstag bleibt es kühl mit maximal 15 Grad.

