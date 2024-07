In der neuen Woche erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen zunächst ein Wechselspiel aus Sonne, Wolken und Regen. Ab Mitte der Woche sinkt das Regenrisiko dann erheblich. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es am Montagabend von Westen her zu schauerartigem Regen kommen, begleitet von Gewittern und Sturmböen. Auch am Dienstag sind noch Schauer und Gewitter mit starken bis stürmischen Böen zu erwarten, bei Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad.

Am Mittwoch wird sich dann überwiegend die Sonne zeigen. Es bleibt jedoch gelegentlich bewölkt, bei Temperaturen von 23 bis 26 Grad. Dieser Trend setzt sich am Donnerstag fort, wobei die Temperaturen auf 27 bis 29 Grad ansteigen sollen.

mit dpa