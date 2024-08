Wetter in NRW: Mix aus Sonne und kühlen Temperaturen erwartet

In Nordrhein-Westfalen wird es etwas kühler. Nach morgendlichen Schauern und Wolken steigen die Temperaturen auf maximal 14 bis 21 Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Im Laufe des Tages zeigt sich dann fast überall die Sonne. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 6 bis 9 Grad.

Ab Donnerstag wird es wieder wärmer. Bei viel Sonnenschein können die Temperaturen auf bis zu 26 Grad ansteigen. Nachts kühlt es auf 11 bis 17 Grad ab. Auch am Wochenende bleibt es sommerlich warm, wobei Sonne, Wolken und vereinzelte Schauer oder Gewitter für Abwechslung sorgen.

dpa