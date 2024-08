Wetter in NRW: Kurze Abkühlung – dann heiße Temperaturen erwartet

In den kommenden Tagen dürfen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen neben Sonnenschein und warmen Temperaturen auch auf eine leichte Abkühlung einstellen. Der Dienstag bringt bei maximal 25 bis 28 Grad einen Mix aus Sonne und Wolken, wobei es zunächst trocken bleibt, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Abend ziehen jedoch aus Nordwesten schauerartige Regenfälle heran. Vereinzelt könnten auch Blitz und Donner auftreten, so die Prognose des DWD.

Eine Verschnaufpause von den hohen Temperaturen ist für Mittwoch angekündigt: Bei Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt. Im Norden besteht laut Vorhersage eine geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne Schauer.

Ab Donnerstag endet die kurze Abkühlung jedoch wieder: Es wird heiter bis sonnig und trocken bei Temperaturen von maximal 23 bis 26 Grad. Auch am Freitag bleibt es laut DWD meist niederschlagsfrei bei Höchstwerten zwischen 24 und 27 Grad.

dpa