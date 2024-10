Weinmessen in NRW: 5 Ausflugstipps für Oktober und November

Der Herbst ist da und die Traubenlese ist im vollen Gange. Passend dazu gibt es in NRW zahlreiche Weinmessen, bei denen der Wein nicht nur gekauft, sondern auch verkostet werden kann. Für Winzer ist das die optimale Möglichkeit, ihren Wein vorzustellen. Gäste hingegen können sich von dem großen Angebot inspirieren lassen und finden mit etwas Glück eine Sorte, die ihnen zusagt.

Von trocken und halbtrocken bis hin zu lieblich und süß ist auf den Weinmessen alles dabei. Ihr seid auf den Geschmack gekommen? Dann solltet ihr diese sieben Messen in NRW auf keinen Fall verpassen!

KölnWein(Herbst) 2024

Weinliebhaber aufgepasst! Noch in diesem Herbst findet die Weinfachmesse „KölnWein“ statt. Auf der Messe in NRW stellen Winzer und Familienweingüter, sowie renommierte Importeure und bekannte Winzergenossenschaften Weine des Jahrgangs 2023 vor. Insgesamt stehen etwa 900 Weine zur Verkostung bereit.

Sie kommen aus den verschiedensten Regionen Deutschlands, sowie aus Italien, Spanien, Frankreich, Österreich, Australien, Südafrika oder Chile. An einem Oktober-Wochenende habt ihr die Chance, euch durch die XXL-Auswahl zu probieren, und die Weine eurer Wahl zu bestellen. Die einzige Voraussetzung: Ihr müsst mindestens 21 Jahre alt sein.

Datum: 12. Oktober von 12 bis 19 Uhr, 13. Oktober von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Sartory Säle Köln, Friesenstr. 44-48, 50670 Köln

Eintritt: ab 18 Euro

Weitere Informationen findet ihr hier.

Passend dazu: Das sind die 9 besten Weinbars in Düsseldorf

WeinDüsseldorf 2024

Knapp einen Monat später findet WeinDüsseldorf 2024 statt – das Pendant zu KölnWein 2024. Die Messe in Düsseldorf wird im Hotel Kö59 auf der Königsalle gehalten. Sie bietet ihren Besuchen ebenfalls eine Auswahl an etwa 900 Weinen, die sowohl verkostet, als auch bestellt werden können.

Im Vordergrund stehen ebenso wie in Köln, die roten Burgundersorten für die Bratensaison. Winzer kommentieren bei der NRW-Messe die verschiedenen Sorten, geben Informationen über die Weine preis und beantworten eure Fragen.

Datum: 9. November von 11 bis 19 Uhr, 10. November von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Hotel Kö59 Düsseldorf, Königsallee 59, 40215 Düsseldorf

Eintritt: ab 18 Euro

Weitere Informationen findet ihr hier.

Weinmesse in Neuss

Auch in Neuss gibt es diesen Herbst eine Weinmesse. Sie findet am ersten November-Wochenende im Historischen Zeughaus statt, und wird von „Wein on Tour“ veranstaltet. Präsentiert werden aktuelle Highlights und wertvolle Klassiker allerdings von den Winzern selbst.

Auf der Weinmesse in NRW gibt es persönliche Expertisen von den Profis und ein kulturelles Begleitprogramm. Hier kommen Weinliebhaber auf ihre Kosten und können trinken, feiern und genießen.

Datum: 2. November von 11 bis 19 Uhr und 3. November von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Historisches Zeughaus Neuss, am Freithof, Markt 42-44 41460 Neuss

Eintritt: 5 Euro Verkostungspauschale

Weitere Informationen findet ihr hier.

Auch interessant: Herbstausflüge in NRW: 8 tolle Orte und schöne Ziele – die besten Tipps

Winewalks in Duisburg

In Duisburg könnt ihr Weine auf der BW-Classics probieren, und in die faszinierende Welt des Weins, der Sekte und Destillate eintauchen. Hier geht es neben der Verkostung auch um das Erlebnis und den Austausch mit anderen.

So könnt ihr bei eurem Besuch an kostenlosen Winewalks teilnehmen, bei denen Experten durch unterschiedliche, spannende Weinthemen führen. Dadurch erhaltet ihr Informationen über die Weine und über die jeweiligen Anbauregionen.

Datum: 26. und 27. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Adresse: Mercatorhalle Duisburg im City Palais, König-Heinrich-Platz, 47051 Duisburg

Eintritt: ab 20 Euro

Weitere Informationen findet ihr hier.

Wein-Advent 2024 in Essen

In Essen im Parkhaus Hügel findet dieses Jahr die atmosphärische Wein-Messe „Wein-Advent“ statt. Zu entdecken gibt es Weine aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Südafrika und Neuseeland.

Die Getränke können vor Ort beispielsweise mit einem warmen Süppchen oder einer Laugenbrezel probiert werden, die im Ticketpreis enthalten sind. Weitere Gerichte gibt es beim Wein-Advent in NRW gegen Aufpreis.

Datum: 23. Oktober von 17 bis 21 Uhr

Adresse: Parkhaus Hügel, Freiherr-vom-Stein-Straße 209, 45133 Essen

Eintritt: 29 Euro pro Ticket

Weiterlesen: 7 außergewöhnliche Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern in NRW