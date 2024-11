Er ist einer der ersten Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen – und sogar bundesweit. Der beliebte Weihnachtsmarkt in Steele öffnet am heutigen Samstag (2. November) im Essener Stadtteil Steele.

Der Markt startet traditionell deutlich früher als andere Märkte unmittelbar nach Allerheiligen und dauert ungewöhnlich lange bis zum 5. Januar, wie Organisator Léon Finger sagte. Mit dabei sind über 70 Stände und zahlreiche weitere Attraktionen. Die Organisatoren rechnen auch wegen der langen Öffnungszeit wieder mit einer sechsstelligen Besucherzahl.

Zwischen Glühwein-Duft und Traktorfahrt

Zu den Attraktionen des Marktes zählen neben dem üblichen Glühwein-, Bratwurst-, Lebkuchen- und Geschenkeangebot drei historische sogenannte Lokomobile, Vorläufer der Dampflokomotiven, die noch ohne Schienen vor allem in England und den USA fuhren.

Zudem erwarten euch eine Traktorenlichterfahrt und tägliche Livemusik unter anderem von Schlager- und Volksmusikinterpreten. Zahlreiche Fahrgeschäfte bringen Kinderaugen zum Leuchten.

Am Eröffnungswochenende hat der Weihnachtsmarkt von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Anschließend geht es folgendermaßen weiter:

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Essen-Steele: montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr, sonntags von 13 bis 20 Uhr

montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr, sonntags von 13 bis 20 Uhr Adressen:

Weihnachtsmarkt & Hauptbühne: Kaiser-Otto-Platz, 45276 Essen-Steele

Eisenbahndorf: Grendplatz, 45276 Essen-Steele

Der Nikolaus landet mit dem Hubschrauber

Ein ganz besonderes Highlight erwartet Weihnachtsfans am 6. Dezember: Dann soll wieder ein Nikolaus-Darsteller per Hubschrauber in den nahe gelegenen Ruhrwiesen landen und mit einer Pferdekutsche – gefolgt von vielen Kindern – zum Weihnachtsmarkt gebracht werden.

Eine 14 Meter hohe Nordmanntanne auf dem Markt ist drehbar aufgebaut worden. Wenn ihr wollt, dürft ihr den Weihnachtsbaum für zwei Euro für zwei Minuten in Bewegung setzen. Dazu gibt es weihnachtliche Melodien aus einer Drehorgel, wie die Organisatoren ankündigten. Der Erlös wird am Ende des Weihnachtsmarktes für einen guten Zweck gespendet.

mit Material der dpa