Weihnachten in NRW: besondere Ausflugsziele für den Winter

Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste und magischste Zeit des Jahres. Städte erstrahlen in Lichtern und die Weihnachtsmärkte laden mit Glühwein, handgemachten Geschenken und köstlichen Leckereien zum Bummeln ein. Neben den Weihnachtsmärkten in NRW gibt es noch zahlreiche andere Ausflugsziele, die ihr zur Weihnachtszeit unbedingt gesehen haben müsst!

Eiswelt Oberhausen erleben

Die Eiswelt Oberhausen ist eine der weltweit größten überdachten Eis- und Schneeskulpturen-Ausstellungen und findet dieses Jahr auf dem Gelände des Westfield Centro Oberhausen, einem der besten Shoppingcenter in NRW statt. 35 Bildhauer haben aus jeweils 200 Tonnen Schnee und Eis Meisterwerke erschaffen.

Die Eisskulpturen in NRW sind bis zu sechs Meter hoch und wiegen bis zu acht Tonnen. In Form gebracht wurden sie mithilfe von Werkzeugen wie Kettensägen, Bohrer, Meißel, Bügeleisen und Co. Zu entdecken gibt es bei einem Ausflug in die Eiswlt Oberhausen Bildszenen zum Thema „Weltreise“ sowie bekannte Baudenkmäler und Persönlichkeiten, die aus Eis nachgebaut wurden.

Adresse: Veranstaltungsgelände vom Westfield Centro, gegenüber vom Parkhaus 7 auf der Centro Allee, in 46047 Oberhausen

Öffnungszeiten: vom 30.11.2024 bis zum 02.03.2025 täglich von 10 bis 20 Uhr (letzter Einlass 19.30 Uhr), an Feiertagen kann es zu Abweichungen kommen

Preise: Erwachsene 17,50 Euro, ermäßigt (Studenten, Rentner (65+), Schwerbehinderung) 16,50 Euro, Kinder (4 – 14 Jahre) 13,50 Euro, Familienticket II (2 Erwachsene + 2 Kinder) 52,50 Euro, Familienticket III (2 Erwachsene + 3 Kinder) 57,50 Euro, Familienticket IV (2 Erwachsene + 4 Kinder) 63,50 Euro

Lese-Tipp: CentrO-Guide, Sehenswürdigkeiten, Restaurants: Willkommen in Oberhausen!

Schlittschuhlaufen auf der Zollverein-Eisbahn in Essen

Die Zollverein-Eisbahn in Essen ist ebenfalls einen Ausflug wert! Hier können Schlittschuh-Fans zur Weihnachtszeit inmitten spektakulärer Industriearchitektur eislaufen. Die 150 Meter lange Eisbahn zieht sich entlang der beeindruckenden Koksöfen und Schornsteine der Kokerei Zollverein. Am Abend wird es besonders romantisch, denn dann könnt ihr euch auf stimmungsvolle Lichter gefasst machen. Zudem bieten mehrere Stände Stärkung in Form von Heißgetränken und Leckereien an.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Zeche Zollverein (@zeche_zollverein)

„>

Auf der Zollverein-Eisbahn in Essen ist jeder willkommen, egal ob Neuling oder Profi. Die Eisfläche kann auch mit Rollstühlen, Reha-Buggys und Gleithilfen befahren werden. Für Kinder gibt es Hilfspinguine, die ihnen beim Schlittschuhlaufen helfen und sie stützen. Wer im Winter einen außergewöhnlichen Ausflug machen möchte, ist in Essen also genau richtig!

Adresse: UNESCO-Welterbe Zollverein, Kokereiallee, 45141 Essen

Öffnungszeiten: vom 04.12.2024 bis 05.01.2025

Mo. bis Fr. vor den Ferien: (04.–20.12.2024) 15 bis 20 Uhr

Mo. bis Fr. in den Ferien: (23.12.2024–05.01.2025) 10 bis 20 Uhr

Sa.: (an Eisdiscotagen endet der reguläre Eisbahnbetrieb um 20 Uhr) 10 bis 22 Uhr

So.: 10 bis 20 Uhr

An Feiertagen kann es zu Abweichungen kommen.

Preise: Tagesticket Erwachsene 10 Euro, Tagesticket ermäßigt (Kinder bis 14 Jahre sowie Schüler:innen, Studierende und Azubis) 8 Euro, Familienkarte (max. 2 Erwachsene und max. 3 Kinder) 23 Euro, Inklusionsticket (Menschen mit Behinderungen ab einem Grad der Behinderung von 50) 5 Euro, Begleitperson (für Menschen mit Behinderungen mit dem Merkzeichen „B“ im amtlichen Ausweis) kostenlos

Wer ein Abendticket (ab zwei Stunden vor Schließung) oder eine 10er-Karte kauft, kann pro Besuch etwas sparen. Der Schlittschuhverleih kostet übrigens 5 Euro. Alle Preise findet ihr hier.

Auch interessant: 10 weihnachtliche Ausflugstipps für Familien mit Kindern in NRW: Eislaufen, Freizeitparks und mehr!

Weihnachtssingen in NRW-Fußballstadien

Fußball-Fans aufgepasst! Mehrere Fußballstadien in NRW läuten die Weihnachtsstimmung ein. So findet beispielsweise am 8. Dezember ab 16.30 Uhr das große BVB-Weihnachtssingen statt. Der Signal Iduna Park erstrahlt dann im festlichen Glanz und 70.000 Menschen kommen im Stadion zusammen, um Weihnachtslieder zu singen. Alle Informationen zu den Ticketpreisen findet ihr hier.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von SIGNAL IDUNA PARK (@signalidunapark09)

„>

Auch im Bochumer Vonovia Ruhrstadion und im Stadion an der Hafenstraße in Essen wird es festlich. Die Stiftung Creative Kirche lädt dort zum Weihnachtssingen ein. Am 18. Dezember 2024 um 17 Uhr findet somit „Bochum singt Weihnachten“, das große Familiensingen statt. Einen Tag später, am 19. Dezember geht es zur selben Zeit unter dem Motto „Essen singt Weihnachten“ in Bergeborbeck weiter.

Alle Informationen zu den Ticketpreisen für Essen findet ihr hier.

Alle Informationen zu den Ticketpreisen in Bochum findet ihr hier.

Tannenbaum selber schlagen in NRW

Tannenbäume gehören zur Weihnachtszeit einfach dazu – nicht nur auf den Weihnachtsmärkten, sondern auch in den eigenen vier Wänden! Winter-Fans haben dabei die Qual der Wahl: Sie können entweder einen echten kaufen, oder einen künstlichen aufstellen. Ein ganz besonderes Erlebnis erfahrt ihr, wenn ihr euren Tannenbaum selber schlagt. In NRW gibt es dafür zahlreiche Adressen, die wir hier für euch aufgelistet haben.

Alleine in und um Düsseldorf findet ihr mehrere Orte, wo ihr einen Tannenbaum selber schlagen könnt. Wer einen Tagesausflug machen möchte, kann seinen Baum aber auch im Sauerland fällen, denn dort gibt es dafür mehrere Adressen. Winterberg im Sauerland ist das beliebteste Skigebiet Deutschlands und eignet sich auch einen Schneespaß im Anschluss.

Größter Weihnachtsbaum Deutschlands in Dortmund

Ihr könnt von der Weihnachtsstimmung nicht genug bekommen? Dann lohnt sich im Winter ein Ausflug in die Dortmunder Innenstadt. Dort findet ihr die „Dortmunder Weihnachtsstadt“ vor. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es zahlreiche Büdchen, die zum Schlemmen und Verweilen einladen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Dortmunder Weihnachtsstadt (@dortmunder_weihnachtsstadt)

„>

Die Besonderheit: In der NRW-Stadt findet ihr den größten Weihnachtsbaum Deutschlands. Der Baum ist 45 Meter, wiegt 40 Tonnen und steht auf dem Hansaplatz. Er ist ein echter Hingucker und schon aus der Ferne gut sichtbar.

Öffnungszeiten (Weihnachtsmarkt):

21.11 bis 30.12.2024

Mo. bis Do.: 11 bis 21 Uhr

Fr. und Sa.: 11 bis 22 Uhr

So.: 12 bis 21 Uhr

Glühwein- und Imbissstände haben ca. eine Stunde länger geöffnet

Die Öffnungszeiten können an Feiertagen abweichen.

Passend dazu: Weihnachtsmarkt in Essen-Steele öffnet seine Tore – einer der ersten in NRW!

Eishäuschen Hallenberg

Ihr seid auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Museum? Dann seid ihr in Hallenberg genau richtig! Bei diesem Ausflugsziel findet ihr eine permanente Eisskulpturenausstellung des heimischen Eiskünstlers Joachim Knorra. Das Thema der Ausstellung wechselt jährlich, und bietet ein abwechslungsreiches Programm für Besucher.

Geöffnet hat das Eishäuschen in Hallenberg jeden ersten und dritten Samstag im Monat. Von 15 bis 17 Uhr können sich Interessenten die Eis-Kunstwerke ansehen und Fragen dazu stellen. Das Museum ist mit 23 Quadratmeter Ausstellungsfläche zwar klein, aber gerade im Winter und zur Weihnachtszeit ein passendes und außergewöhnliches Ausflugsziel.

Adresse: Merklinghäuser Straße 52, 59969 Hallenberg

Öffnungszeiten: Jeder 1. und 3. Samstag im Montag von 15 bis 17 Uhr

Eintritt: kostenfrei

Weiterlesen: Besondere Museen in NRW: Diese 7 spannenden Orte sollte jeder kennen