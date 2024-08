Wechselhaftes Wetter in NRW: Regen, Sonne und Gewitter zum Wochenende

Am Wochenende erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen (NRW) ein wechselhaftes Wetter mit einer Mischung aus Regen, Sonne und Wolken. Vereinzelt kann es auch zu Gewittern kommen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zieht am heutigen Nachmittag Bewölkung auf, es bleibt jedoch trocken bei Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad.

Am Freitag hält die Wolkendecke an, und in der zweiten Tageshälfte kann es etwas regnen, wobei die Temperaturen unverändert bleiben. Der Wind weht aus Südwest, und örtlich sind stürmische Böen möglich. Am Samstag zeigt sich zunächst die Sonne, bevor die Wolken erneut dichter werden. Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter heran, vereinzelt kann es auch Starkregen geben. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 24 und 28 Grad. Für Sonntag prognostizieren die Experten trockeneres Wetter und etwas kühlere Temperaturen mit Höchstwerten zwischen 20 und 23 Grad.

dpa