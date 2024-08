Frust bei Festivalgängern: Darum fährt keine Sonderbahn zu San Hejmo

Die Freude einiger San Hejmo-Besucher über die bevorstehende Veranstaltung trübt sich ein: In diesem Jahr wird es keine Sonderzüge der Rhein-Ruhr-Bahn RE10 zwischen Kleve und Düsseldorf geben. Auf Nachfrage einer Festivalbesucherin erklärt das Bahnunternehmen schriftlich, dass der Veranstalter den Service aus ungeklärten Gründen abgesagt hätte. Diese Information wurde der Redaktion zugeteilt.

Die Situation löst bei vielen Festivalgängern Fragezeichen im Kopf aus, wie in der Kommentarspalte des Instagram-Kanals zu sehen ist. Denn es sorgt für organisatorische Herausforderungen. So fahren die Bahnen nicht stündlich in der Nacht, sondern spätestens um 1.15 Uhr bzw. frühestens wieder um 6.15 Uhr ab Weeze ab. Unpraktisch ist, dass die Headliner oft noch nach 1 Uhr mitten beim Auftritt sind und die meisten Besucher die Gigs nicht verpassen wollen. Verständlich, mussten sie für die Festivaltickets mindestens 105 Euro berappen.

Darum gibt es dieses Jahr keine Sonderbahn der RE10

Auf Anfrage dementiert eine Sprecherin des Festivals eine angebliche Stornierung des Services, denn eine Sonderbahn wäre vonseiten San Hejmo nie eingerichtet worden. „Für San Hejmo haben wir bisher in keinem Jahr Sonderfahrten beim VRR bestellt. Im letzten Jahr hat der VRR selbstständig Sonderfahrten veröffentlicht und diese auch durchführen lassen.“

Die Sprecherin lässt außerdem wissen, dass auch in diesem Jahr ein Fahrplan veröffentlicht wurde, die Fahrten aber offenbar nicht stattfinden. Warum diese dennoch kommuniziert werden, sei aus Sicht des Veranstalters nicht bekannt.

Shuttle-Busse, die die Besucher vom Bahnhof in Weeze zum Festival und wieder zurück fahren, werden aber sicher durchgeführt. Die Hin- und Rückfahrt kostet 10 Euro extra und kann können auf der Seite des Festivals erworben werden.

