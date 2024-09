In der Wochenmitte wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen von Gewittern und starken Regenfällen dominiert. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete, dass im Laufe des Mittwochs (4. September) Schauer, Gewitter und Starkregen durch das Land ziehen. Besonders in der östlichen Hälfte warnt der DWD vor lokalem und heftigem Starkregen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 26 Grad, während es nachts auf 10 bis 18 Grad abkühlt.

Weiterlesen: Flohmarkt-Spaß trotz Regenwetter: Diese 6 Märkte in NRW sind überdacht

Ab Donnerstag (5. September) zeigt sich das Wetter wieder von seiner freundlicheren Seite. Bei Temperaturen zwischen 22 und 31 Grad bleibt es überwiegend trocken. Lediglich in der Eifel kann es vereinzelt zu Regenschauern und Gewittern kommen. Auch am Freitag werden nur im Süden einzelne Schauer und Gewitter erwartet.

dpa