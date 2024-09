Unwetter-Alarm in NRW: Heftige Gewitter und extreme Hitze im Anmarsch!

Zu Beginn der Woche ist in Nordrhein-Westfalen mit Unwettern zu rechnen. Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) breiten sich ab dem späten Vormittag Schauer und Gewitter zunächst im Südwesten aus und ziehen im Laufe des Tages weiter nach Nordosten. Dabei ist mit Starkregen und örtlich heftigen Unwettern zu rechnen, wobei Niederschlagsmengen von 40 Litern oder mehr pro Quadratmeter sowie Sturmböen möglich sind. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 27 bis 30 Grad. Erst in der Nacht rechnen die Meteorologen mit einer allmählichen Abschwächung der Gewitter, und die Temperaturen sinken auf 14 bis 19 Grad.

Auch am Dienstag (3. September) könnte es warm und regnerisch werden. Die Temperaturen sollen auf 26 bis 29 Grad steigen, so der DWD. Besonders östlich des Rheins sind Schauer und nachmittags auch Gewitter mit Starkregen zu erwarten. In der Nacht sind ebenfalls Gewitter und Regen möglich, bei Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 17 Grad. Dabei könnte es stundenlangen Starkregen geben. Auch am Mittwoch (4. September) ist laut Vorhersage erneut mit Regen und Gewittern, teils mit Starkregen, bei Temperaturen von 22 bis 25 Grad zu rechnen.

mit Material der dpa