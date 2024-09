Unwetter-Alarm in NRW: Drohen jetzt Tornados und extreme Stürme?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Donnerstag selbst in tieferen Lagen teils starke bis stürmische Böen sowie ab dem Nachmittag vereinzelt Gewitter und Schauer. Auch die Möglichkeit eines Tornados kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 17 bis 20 Grad, in höheren Lagen etwa 15 Grad.

Die Wetterprognose für das Wochenende bleibt durchwachsen. In der Nacht zum Freitag kommt es laut den Meteorologen örtlich noch zu teils gewittrigen Schauern. Ab Freitagmittag ist mit starker Bewölkung und gelegentlichem schauerartigen Regen zu rechnen, weiterhin können stürmische Böen auftreten. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 14 und 18 Grad, in bergigen Regionen etwas niedriger. Auch am Samstag sollten sich die Menschen auf wechselhaftes Wetter mit örtlichen Schauern und kühleren Temperaturen einstellen.

dpa