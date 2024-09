Ungewöhnlicher Spätsommer-Schub verzaubert NRW: 26 Grad diese Woche!

Wer hätte das gedacht? Kurz vor dem offiziellen Herbstanfang zaubert uns das Wetter noch einmal einen kleinen, aber feinen Sommer zurück. Nordrhein-Westfalen erlebt derzeit einen unerwarteten Schub spätsommerlicher Wärme und Sonne. Bis zu 26 Grad sind am Mittwoch (18. September) möglich!

Experten vom Deutschen Wetterdienst erklären dieses Phänomen mit einem weitreichenden Hochdruckgebiet über Südskandinavien, das warme Meeresluft in unsere Region leitet.

Am Donnerstag kann es aber vor allem im Süden und Osten ab dem Nachmittag vereinzelt regnen. Trocken soll es dann am Freitag bei Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad bleiben.

Genießt die letzten Sonnenstrahlen des Jahres und packt die Jacken noch einmal in den Schrank. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch im Düsseldorfer Freibad, das die Öffnung zum zweiten mal verlängert hat?

Und auch ein Blick ins Wochenende lässt schönes Spätsommer-Wetter erwarten: Bei 22 bis 25 Grad soll es am Samstag heiter und trocken bleiben, so der DWD. In der Nacht zum Sonntag dann gering bewölkt oder klar und ebenfalls trocken.

