Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in Nordrhein-Westfalen weiterhin mit Nebel in vielen Gebieten. Regen wird bis zum Wochenende jedoch größtenteils ausbleiben, wie die Wetterbehörde mitteilt.

Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, dürfen sich die Menschen in NRW am Mittwoch (23. Oktober) vielerorts auf Sonnenschein freuen, so der DWD. Nur im Norden könnte der Himmel stellenweise bewölkt bleiben. Die Temperaturen erreichen dabei maximal 17 Grad. In der Nacht zu Donnerstag (24. Oktober) bilden sich besonders in Flussniederungen erneut dichte Nebelfelder. Zudem besteht laut den Experten in Bodennähe örtlich die Möglichkeit von Frost.

Auch am Donnerstag könnte sich der Nebel nur langsam auflösen. Tagsüber wird es überwiegend freundlich mit leicht bewölktem Himmel, und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 18 Grad.

Bis zu 20 Grad am Wochenende erwartet

In der Nacht zu Freitag (25. Oktober) kehrt der Nebel in einigen Regionen zurück, doch teils bleibt es auch klar. Am Freitag erwartet der DWD erneut heiter bis wolkiges Wetter, und es bleibt größtenteils trocken. Die Temperaturen steigen etwas und könnten bis zu 20 Grad erreichen.

Zum Wochenende hin könnte es dann wieder zu Regen kommen. In der Nacht zum Samstag (26. Oktober) rechnen die Meteorologen insbesondere im Westen mit zeitweiligen Niederschlägen, jedoch bleibt es vielerorts voraussichtlich weiterhin trocken.