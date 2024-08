Die Starkregenfront, die Deutschland von Donnerstag auf Freitag überquerte, hat in Nordrhein-Westfalen keine gravierenden Schäden hinterlassen. Laut einer Sprecherin der Landesleitstelle gab es aus polizeilicher Sicht in NRW keine außergewöhnlichen Einsatzlagen infolge des Unwetters, wie sie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mitteilte. Bis Freitagmorgen wurden keine Personenschäden gemeldet.

Vollgelaufene Keller und kurzfristiger Stromausfall

Die Feuerwehren in Ostwestfalen-Lippe, insbesondere im Kreis Höxter, waren hauptsächlich wegen vollgelaufener Keller und zeitweise über die Ufer getretener Bäche im Einsatz. In Halle kam es zu einem kurzfristigen, punktuellen Stromausfall, wie die Kreisleitstelle der Feuerwehr Gütersloh berichtete. Im Sauerland wurden zwei Zeltlager evakuiert.

Bereits am Donnerstagabend führten starke Regenfälle zu den ersten Einsätzen. Die Bundesstraße 51 bei Münster musste für mehrere Stunden gesperrt werden, da das Wasser stellenweise bis zu 30 Zentimeter hoch stand, teilte die Polizei mit.

Auch die Freiwillige Feuerwehr im rheinischen Leichlingen war schon am Donnerstagnachmittag im Einsatz, um verschlammte und durch angespülte Geröllstücke blockierte Straßen zu räumen.

dpa