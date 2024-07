Tornado in NRW? Deutscher Wetterdienst prüft Verdacht

Nach dem heftigen Unwetter in Telgte bei Münster untersucht der Deutsche Wetterdienst (DWD), ob ein Tornado die Ursache war. Das bestätigte der DWD auf Anfrage am Morgen. Am Freitag hatte das Unwetter in einem Gewerbegebiet erhebliche Schäden an Gebäuden verursacht und große Baucontainer umhergewirbelt.

Laut Angaben der Stadt wurden Bäume entwurzelt, und die Bundesstraße 51 musste gesperrt werden. Über soziale Medien wurde die Bevölkerung aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Eine Photovoltaikanlage wurde von einem Dach gerissen und beschädigt.

Keine weiteren Unwetter in NRW erwartet

Auch in Coesfeld kam es am Freitag zu Schäden durch das Unwetter. Es gab Überschwemmungen, und Gullydeckel wurden herausgedrückt, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte pumpten zahlreiche Keller leer und waren auch am Samstag noch im Einsatz.

Der DWD prognostiziert für das Wochenende keine weiteren Unwetter und steigende Temperaturen. Am Samstag sind noch einzelne Schauer möglich, mit Temperaturen bis zu 22 Grad. Der Sonntag beginnt sonnig, bei Höchstwerten zwischen 23 und 25 Grad, und es bilden sich im Laufe des Vormittags Quellwolken, jedoch bleibt es trocken.

Für Montag erwartet der DWD Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad.

