Man stelle sich vor, man schreite über den roten Teppich in den prunkvollen Festsaal von Schloss Benrath. Kristallkronleuchter erstrahlen in hellem Glanz, während verspielte Rokoko-Ornamente die Wände schmücken. Ein Ort, an dem einst Bälle gefeiert wurden und Intrigen gesponnen wurden – ganz wie in der beliebten Netflix-Serie Bridgerton.

Über die Parkanlage schlendern, als wäre man selbst ein Protagonist des verfilmten englischen Adels. Eine Anleitung für einen königlichen Spaziergang auf Schloss Benrath.

Ein Schloss zum Verlieben: Schloss Benrath

Unser Ausflug findet an einem der prächtigsten Orte Düsseldorfs statt: Schloss Benrath. Das Rokokoschloss, ein wahres Juwel der Architektur, lädt mit seinen weitläufigen Parkanlagen zu einem entspannten Spaziergang ein. Man stelle sich vor, wie die Bridgerton-Geschwister hier durch die Gärten schlendern und pikante Gespräche führen könnten.

Öffnungszeiten: Das Schloss Benrath hat täglich geöffnet, außer Mittwoch und Donnerstag. Die genauen Öffnungszeiten variieren je nach Jahreszeit. Der Schlosspark ist täglich geöffnet und öffentlich zugänglich.

Das Schloss Benrath hat täglich geöffnet, außer Mittwoch und Donnerstag. Die genauen Öffnungszeiten variieren je nach Jahreszeit. Der Schlosspark ist täglich geöffnet und öffentlich zugänglich. Eintrittspreise: Für das Schloss wird ein Eintritt von 14 Euro erhoben, ermäßigt 10 Euro. Der Eintritt in den Schlosspark ist kostenfrei.

Weitere Besucherinformationen hat das Schloss Benrath hier zusammengestellt.

Kleider und Ballsäle im Museum bewundern

Das Schloss Benrath beherbergt drei Museen: Das Naturkundemuseum, welches sich mit der regionalen Flora und Fauna befasst, das Corps de Logis, das im Kern vier Geschosse mit knapp 80 Räumen besitzt und als architektonische Highlight des Benrather Schlosses gilt, sowie das Museum für Gartenkunst. Hier geht es beispielsweise um Blumenmoden und Skulpturen im Park, um den Garten als Apotheke und auch um das Schloss Benrath mit seinen umfangreichen Gartenanlagen.

Für alle Museen gibt es ausgewählte Führungen und Themenführungen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Schloss und Park Benrath (@schlossbenrath)

Die Führung, die sich wohl auch die Bridgerton-Macher ausgesucht hätten, ist die Führung im Kostüm: In Ballkleidern entführen euch die Guides in die höfische Welt des 18. Jahrhunderts. Erkundet das Schloss, als wäret ihr selbst ein Graf oder eine Gräfin. Anekdotenreich und unterhaltsam erfährt man alles über das Leben am Hofe, die neuesten Modetrends und die ein oder andere pikante Geschichte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Schloss und Park Benrath (@schlossbenrath)

Die Führung dauert rund 75 Minuten, Tickets erhaltet ihr hier.

Ein Spaziergang durch den Schlosspark

Der unter Denkmalschutz stehende Schlosspark ist eine der größten und schönsten Parkanlagen Deutschlands. Auf 61 Hektar Fläche, von denen über zwei Drittel als Naturschutzgebiet ausgewiesen sind, erwartet Besucher eine Mischung aus Natur und Kunst. Nicolas Pigage gestaltete hier im 18. Jahrhundert einen ehemaligen Wildpark in ein Meisterwerk mit einem sternförmigen Boskett, Lindenalleen und malerischen Gewässern um.

Der Park ist untrennbar mit dem Schloss verbunden. Eine wirklich schöne Fotokulisse, auch als Hochzeitslocation sehr beliebt. Aber sowieso eine wunderbare Möglichkeit, dem Alltagsstress zu entfliehen und für kurze Zeit in eine andere Welt einzutauchen.

Lese-Tipp: Parks in Düsseldorf: Das sind die schönsten Grünanlagen der Stadt

Übrigens: Jedes Jahr im August verwandelt sich das Schloss in ein leuchtendes Farbenmeer, anlässlich des Lichterfest auf Schloss Benrath, wie diese Fotos zeigen:

Hier weiterlesen: Lichterfest auf Schloss Benrath 2024 – weitere Fotos und Infos zum Event in Düsseldorf

Teezeit im Schlosscafé

Nach einem ausgiebigen Spaziergang durch den Schlosspark kehren wir im Schlosscafé ein. Hier kann man sich mit köstlichen Torten und Kaffee stärken und dabei das prächtige Ambiente genießen. Das Schlosscafé ist der perfekte Ort, um einen königlichen Nachmittag ausklingen zu lassen. Wie wäre es mit einer Tasse Tee, wie beim Bridgerton „Afternoon Tea“?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Schloss und Park Benrath (@schlossbenrath)

Das Schlosscafé hat Freitag von 13 bis 18 Uhr und Samstag bis Dienstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Frühstücken kann man hier übrigens auch, Samstag bis Dienstag von 10 bis 13 Uhr.

Der Benrather Marktplatz: Ein Hauch von Tradition

Wer dann noch etwas Zeit hat, sollte einen Abstecher zur Benrather Fußgängerzone machen. Nur wenige Gehminuten vom Schloss entfernt findet man hier eine Vielzahl von kleinen Geschäften und Boutiquen, in denen man nach einzigartigen Souvenirs suchen kann. Vielleicht auch jene, die an den Besuch des Schlosses erinnern. Auch viele Cafés, Eisdielen und Restaurants locken zum Verweilen.

Auch das Schloss Jägerhof in Pempelfort knüpft an die Farbgebung des Schloss Benrath an: Über zwei Jahre war es einem Dornröschenschlaf verfallen und strahlt seither wieder mit frisch sanierter Fassade.