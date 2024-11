Pendler aufgepasst: In Nordrhein-Westfalen kommt es im Bahnverkehr derzeit zu Einschränkungen bei den Zügen des Verkehrsunternehmens National Express, wie dem Rhein-Ruhr-Express, was sich in Ausfällen, Verspätungen und einer verringerten Sitzplatzkapazität bemerkbar macht. „Die Züge sind im Laufe des Montags wieder vollständig einsetzbar“, teilte Zugbauer Siemens Mobility mit. Die Störung betrifft die Linien RE 1 (RRX), RE 4, RE 5 (RRX), RE 6 (RRX) und RE 11 (RRX).

Störung besteht bereits seit Freitag

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von National Express Deutschland (@nationalexpressde)

Normalerweise verkehren die Regionalbahnen von National Express mit zwei Zugteilen, derzeit steht häufig jedoch nur ein Teil zur Verfügung. Siemens Mobility zufolge liegt dies an einer Störung im Kommunikationssystem zwischen den Fahrgästen und der Zugführung im zweiten Zugteil, die momentan behoben wird. Die Probleme bestehen bereits seit Freitag (1. November).

Weiterlesen: Ausfälle bei der Rheinbahn: Aktuelle Infos zu Sperrungen und Ersatzverkehr in Düsseldorf

National Express hatte am Sonntag (3. November) auf Facebook bekannt gegeben, dass die Ursache des technischen Problems bereits gefunden worden sei. „Gemeinsam mit dem Hersteller der Fahrzeuge arbeiten wir intensiv daran, die betroffenen Züge wieder vollständig einsatzbereit zu machen“, hieß es. National Express ist für den Betrieb der Züge verantwortlich, während Siemens Mobility die Wartung und Reparaturen übernimmt.

Mit Material der dpa