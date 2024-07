Taylor Swift in Gelsenkirchen: die Highlights beim zweiten Konzert

Elf Eras, 17 Outfits, vier Überraschungssongs und ein Mega-Star! Auch bei ihrem zweiten Konzert auf Schalke ließ Taylor Swift keine Wünsche mehr offen. In der Mitte des phänomenalen Auftritts gab es sogar minutenlange Standing-Ovations. Wie die Sängerin reagiert hat und was sonst noch beim Bergfest des Gelsenkirchen-Konzert-Marathons passiert ist, erfahrt ihr hier.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: So lief das zweite Konzert am 18. Juli

Um 19.25 Uhr stand eine gut gelaunte, top gestylte Taylor Swift auf der Bühne. Nach einer gekürzten Version von „Miss Americana & the Heartbreak Prince“ dann der erste Kracher: „Cruel Summer“ im berühmten silbernen Glitzer-Body von Versace mit den dazu passenden eigens für Taylor Swift in Größe 39,5 maßgeschneiderten Glitzer-Stiefeln von Louboutin. „Hallo, ich freue mich euch zu sehen“, begrüßte sie ihre Fans auf Deutsch (hier lesen, wie laut das Gekreische gemessen in Dezibel war).

Diese Eras und Songs präsentierte Taylor Swift in Gelsenkirchen

Einige Songs später, richtete sie ein paar Worte an die rund 60.000 Fans in der Veltins-Arena: „Es ist so schön, wieder in Deutschland zu sein und euch zu sehen. Jeder von euch tanzt und kann jedes Wort mitsingen. Ihr habt euch schon Monate zuvor auf diesen Tag vorbereitet und eure Outfits geplant. Ich danke euch so sehr.“ Der Lover-Era, die unter Swifties als „verlorene Ära“ gilt, weil kurz nach der Veröffentlichung des Albums 2019 die Corona-Pandemie ausbrach und es keine Tour gab, widmete Swift fünf Songs:

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

Im Anschluss ging es für die Fans weiter mit der Fearless-Era. Taylor kehrte im goldenen Fransenkleid von Roberto Cavalli und Glitzerstiefeln auf die Bühne zurück und alle Swifties formten das berühmte „Fearless“-Herz mit den Händen.

Aus dieser Era spielte Swift drei Songs:

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Weiter ging es mit einer der beliebtesten Alben Swifts: Red! Mit dem berühmten bedruckten T-Shirt, Paillettenbody darunter und Melone auf dem Kopf performte die 34-Jährige folgende Hits:

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

Am Ende von 22 bekam ein kleines Mädchen im Publikum wie immer eine Umarmung und den Hut von Mega-Star Taylor Swift. Den Freudentränen nach zu urteilen wird das Mädchen diesen Moment wohl nicht so schnell vergessen.

Weiter ging es mit dem Album „Speak Now„, dem Taylor in einem opulenten Ballkleid mit Strasssteinen nur einen Song widmete:

Enchanted

Dann kam die Era, auf die viele Swifties gewartet hatten: Reputation. Das Album brachte Taylor Swift nach einem einjährigen Rückzug im Jahr 2017 heraus. Es steht für Power und im Kontrast zu den anderen eher romantischeren Songs der Künstlerin. Diese Hits präsentierte Swift in ihrem legendären asymmetrischen schwarzen Catsuit mit aufgestickten roten Glitzerschlangen:

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Minutenlanges Gejubel für champagne problems

Außerdem sehr beliebt bei den Fans: die Alben evermore und folklore. Beide hatte Taylor Swift im Corona-Jahr 2020 herausgebracht. Die Künstlerin hatte in der Isolation viel Zeit, ihrer Kreativität und ihrem poetischen Talent freien Lauf zu lassen. Nach dem dritten Song dieser Era waren die Swifties ganz aus dem Häuschen und den Tränen nahe. Minutenlanges Gejubel brachte selbst die weltweit gefeierte Taylor Swift aus dem Konzept: Sie nahm ihre Ohrstöpsel heraus und bedankte sich auf Englisch: „Danke! Ich liebe euch alle!“ Das waren die Hits der evermore/folklore-Era.

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

marjorie

willow

Etwas poppiger wurde es im Anschluss mit der Era 1989 – ein Album benannt nach dem Geburtsjahr des Superstars. Auch zu diesen Songs wurde getanzt und lauthals mitgesungen:

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Und: Seit Ende April 2024 hat Taylor Swift eine neue Era mit aufgenommen: The Tortured Poets Department. Auch aus dem neuen Album präsentierte sie in Gelsenkirchen einige Songs. Den Aufmacher machte „So Highschool“, ein Song, den Swift für ihren Freund Travis Kelce geschrieben haben soll. Der Football-Profi soll übrigens auch auf Schalke gewesen sein. Gerüchten zufolge sollen die beiden in diesem Düsseldorfer Hotel logieren. Das waren die Hits der jüngst releasten Era:

But Daddy I Love Him/So Highschool

Who’s Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With A Broken Heart

Welche Überraschungssongs spielte Taylor Swift in Gelsenkirchen?

Bei ihrem zweiten Konzert am Donnerstag, 18. Juli hatte Taylor gleich vier Surprise-Songs bei ihrer Akustik-Session im Gepäck. Nach über zwei Stunden voller Tanz und Bühnenshow spielte die 34-Jährige gegen 22 Uhr noch locker-flockig Songs auf der Akustik-Gitarre und setzte sich an ihr berühmtes floral verziertes Holzklavier – eine Popstar-Performance der Superlative! Mit diesen Hits überraschte sie ihre Fans auf Schalke:

Speak Now

Hey Stephen

this is me trying

Labyrinth

Zum Schluss gab es dann passend zur späten Stunde die Era Midnights! Taylor kam im Lila Paillettenkleid und mit pinker Felljacke und ikonischen Glitzerstiefeln auf die Bühne, um folgende Hits zu spielen:

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

Nach drei Stunden, 18 Minuten und 46 Songs verabschiedete der Superstar sich von seinen Fans auf Schalke und entließ die beseelten Swifties nach Hause. Für einige junge Fans war ohnehin längst Schlafenszeit.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Das waren ihre Fans

Der Kern der Swifties aus Gelsenkirchen setzte sich aus Frauen und Mädchen zwischen 14 und 25 Jahren zusammen. Vereinzelt kamen auch Kinder in Begleitung, Männer und etwas ältere Frauen zum Konzert. Bemerkenswert: Die Stimmung war für eine Massenveranstaltung dieser Größe extrem friedlich: Pöbelei, zerschlagene Bierflaschen und Zigarettenqualm? Nicht bei Taylor Swift! Die Fans der Amerikanerin haben weder getrunken noch geraucht oder gevapet. Hier standen Glitzer-Outfits, Apfelschorle und Pommes-Schranke im Fokus. Und: Einige Swifties waren sogar von weit her angereist – kamen aus Stuttgart, Belgien oder Koblenz nach Gelsenkirchen, um ihr großes Idol zu sehen. Hier seht ihr die kreativsten Fan-Looks in der Bilderstrecke!

Was kosten Getränke und Snacks in der Veltins-Arena auf Schalke?

So schlecht der Ruf der Stadt Gelsenkirchen auch sein mag, so gut sind ihre Preise! In der Spielstätte auf Schalke gab es viele Getränke- und Speisebuden mit Angeboten zu äußerst erschwinglichen Preisen. So gab es Pommes oder Bratwurst mit Sauce für je 3,50 Euro und Sprudelwasser (0,2l) für 2,50 Euro. Cola und andere Softgetränke kosteten ebenfalls nur 2,90 Euro. Die meisten Bezahlmethoden funktionierten ausschließlich bargeldlos. Lange Warteschlangen gab es dank großer Anzahl an Buden nicht.

Parkplatz-Chaos nach Taylor-Swift-Konzert in Gelsenkirchen

Einziger Kritikpunkt: So schnell der Einlass und das Parken vor dem Konzert auch vonstatten ging, umso länger dauerte das Abfahren vom Arena-Gelände für Besucher, die auf den groß angelegten Parkplätzen standen. Je nach Lage des Parkplatzes mussten Fans zwei Stunden warten, bis sie endlich vom Gelände kamen – Frust statt Freude. Aber: Das Parken war kostenlos.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Was kostet der Merch zur Eras-Tour?

Die offiziellen Merchandise-Stände zur Eras-Tour waren bereits vor dem Konzert schon sehr gut besucht. Dabei waren die Preise für T-Shirts und Co. nicht gerade erschwinglich. Für ein T-Shirt mussten Fans 45 Euro hinblättern, Pullover kosteten bis zu 80 Euro. Jutebeutel gab es für stolze 30 Euro.

Oliver Pocher bei Taylor Swift gesichtet

Und: Auch deutsche Promis springen auf den Swift-Hype an. Am Merchandise-Stand trafen wir auf Oliver Pocher und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Der Comedian hatte sich an dem Fanshop mit Taylor-Swift-Merch eingedeckt. Oliver Pocher ein Swiftie? Auf Instagram bezieht der Wahlkölner Stellung: „So, ich bin jetzt auch ein Swiffer. Habe jetzt dreieinhalb Stunden Taylor Swift hinter mir, das war ja mal ganz interessant. Ich glaube, es gibt viel zu erzählen.“ Weiter ausführen möchte der Comedian seine Eindrücke natürlich in seinem Podimo-Podcast „Die Pochers – frisch recycelt“, den er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy produziert.

Ganz so schlecht gefallen hat es ihm aber scheinbar nicht: Denn am Merch-Stand hatte Pocher zugeschlagen und gleich mehrere Artikel gekauft. Merchandise scheint übrigens sein Ding zu sein: Zum Konzert von Taylor Swift erschien der gewohnt provokante Comedian im Rammstein-Shirt.