Swifties im Konzert-Wahn: alle Fan-Fotos aus Gelsenkirchen

Vor Taylor Swifts erstem Konzert in Deutschland haben sich in Gelsenkirchen bereits zahlreiche Fans voller Vorfreude auf den US-Superstar versammelt. An der Veltins-Arena saßen und standen schon Stunden zuvor viele junge Frauen in glitzernden und paillettenbesetzten Kleidern – doch nicht alle „Swifties“ sind jung und weiblich. So wollen auch Gerrit Kludt und Denis Öhl aus Hattingen bei der Show am Abend möglichst weit vorne stehen.

Auch männliche Swifties warten auf Schalke auf Taylor Swift

„Auch wenn es vielleicht ungewöhnlich erschein“, meinte Kludt: „Zwei Typen, Mitte 30, die in klassischen Schubladen gedacht nicht unbedingt zum Zielpublikum gehören.“ Auch über ihre Konzertoutfits haben die beiden Freunde nachgedacht. Da sie auf Glitzer verzichten möchten, tragen sie beide das Trikot von Travis Kelce. Der Footballspieler der Kansas City Chiefs ist seit dem vergangenen Jahr mit Swift zusammen.

Einige Fans warten viele Stunden für eine gute Sicht Ein paar Freundschaftsbänder zum Tausch mit anderen Swifties haben sie ebenfalls dabei. In der ersten Reihe stehen müssen sie jedoch nicht unbedingt, sagten Öhl und Kludt. Ihre Körpergröße sei hierbei ein Vorteil, denn um eine gute Sicht müssten sie sich wenig Sorgen machen. Am Vormittag machten sich beide auf den Weg nach Gelsenkirchen.

Fans warten seit 4.30 Uhr vor der Veltins-Arena

Einige Fans sind deutlich früher gekommen, um einen guten Blick auf die Bühne zu haben. Ein paar Hundert Fans hatten sich bereits am frühen Morgen im Wartebereich versammelt. „Wir sind seit 4.30 Uhr hier“, erzählte die 18-jährige Emily, die neben Snacks auch Kartenspiele mitgebracht hat, um sich die Zeit zu vertreiben.

Rund um die drei Swift-Konzerte am 17., 18. und 19. Juli erwartet Gelsenkirchen etwa 200.000 Fans. Weitere Konzerte in Deutschland folgen anschließend in Hamburg und München.

mit dpa