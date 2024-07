Taylor Swift in Gelsenkirchen: die schönsten Fan-Outfits

Freizeit & Ausflüge

Taylor Swift auf Schalke: Hier kommen die besten Fan-Outfits aus Gelsenkirchen

19. Juli 2024

Rund 200.000 Taylor-Swift-Fans empfing die beschauliche Ruhrgebiets-Stadt Gelsenkirchen binnen drei warmen Juli-Tagen. Was vor der Veltins-Arena los war und in welchen schrillen Looks sich die Swifties präsentierten, zeigen wir euch hier.