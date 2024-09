Vom 16. August bis zum 1. September bot das Zeltfestival Ruhr erneut über 40 Live-Shows mit Musik, Comedy und Wortkunst sowie ein abwechslungsreiches Programm am Kemnader See. Zur 15. Ausgabe des Events strömten laut Angaben des Veranstalters rund 140.000 Menschen an den 17 Veranstaltungstagen zum Spätsommerfestival.

Die weiße Stadt am See blickt in dieser Edition damit nicht nur auf eine beeindruckende Gästezahl, sondern auch auf mittlerweile zwei Millionen Gäste seit der Gründung im Jahr 2008 zurück. Das Zeltfestival Ruhr gehört damit zu den beliebtesten und besucherstärksten Events in Deutschland.

Zahlreiche Shows des Events restlos vergriffen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Zeltfestival Ruhr (@zfr_bochum)

In diesem Jahr wurde das Außengelände werktags erstmals bereits ab 16 Uhr geöffnet, wodurch den Gästen eine zusätzliche Stunde zum Schlendern und Genießen geboten wurde. Das neue Angebot wurde von zahlreichen Besuchern gut angenommen, sodass das Gelände täglich schon eine Stunde früher bevölkert war. Die frühere Ankunft trug laut den Organisatoren dabei auch zur Entspannung der Verkehrssituation bei, was bei vielen Gästen eine angenehmere Anfahrt ermöglichte.

Dank des bunten Programms war für nahezu jeden Geschmack etwas dabei. Zum Abschluss waren alle Tickets für 26 Shows restlos vergriffen. Musikalische Hochkaräter wie Silbermond, Sarah Connor und Jan Delay sowie Meister der Wortkunst wie Torsten Sträter, Jochen Malmsheimer und Gerburg Jahnke sorgten gleich zweimal mit ausverkauften Shows für große Begeisterung. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zusatzshow von Frank Goosen in ein größeres Zelt verlegt.

Stars wie Nina Chuba und Giant Rooks standen auf den Bühnen

Weitere nationale und internationale Stars wie Von Wegen Lisbeth, Calum Scott, Bilderbuch, Grossstadtgeflüster, Nina Chuba, Giant Rooks, Wincent Weiss und Mark Forster verzauberten die ausverkauften Zelte und schufen unvergessliche Festivalmomente. Welche weiteren Artists auf den Bühnen des Events standen, lest ihr hier.

Auch das Kinderprogramm trug zur beeindruckenden Bilanz bei. Die ausverkauften Doppelshows von Volker Rosin sowie die beliebten Figuren Pettersson und Findus, Das kleine Gespenst und Der Grüffelo sorgten für volle Zelte und strahlende Kinderaugen. Die Familienfreundlichkeit des Festivals zeigte sich zudem auf dem Gelände, das mit spannenden Unterhaltungsangeboten für die kleinen Gäste aufwartete.

Weiterlesen: Die besten Festivals in NRW 2024 und 2025: Diese Termine sollten Fans kennen

„Unser großer Dank geht an alle Künstler, die das besondere Festivalfeeling in unserer weißen Zeltstadt schätzen und

auch gerne zwei intime Abende beim Zeltfestival Ruhr den größeren Locations vorziehen. Wir wissen dies sehr zu schätzen.

Besonderer Dank gilt auch unseren Partnern, die dieses Kulturevent seit der ersten Stunde unterstützen, sowie allen ZfR-Gästen, die das Engagement unseres gesamten Teams sehen und die weiße Zeltstadt so tatkräftig unterstützen“, sagt Heri Reipöler, Co-Initiator des Zeltfestival Ruhr in einer Pressemitteilung.

Termin und erste Künstler für 2025 bestätigt

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Zeltfestival Ruhr (@zfr_bochum)

Noch bevor die diesjährige Ausgabe überhaupt zu Ende ging, gaben die Veranstalter bereits die ersten Act für die 16. Edition bekannt. Auch das Datum steht fest: So wird das kommende Zeltfestival Ruhr vom 22. August bis zum 7. September 2025 stattfinden.

Passend dazu: Festivals in NRW 2024: Das sind die besten Fotos des Jahres!

Auf folgende Künstler und Artist dürft ihr euch jetzt schon freuen:

Bosse (Auftritt: 23. August 2025)

Samu Haber (Auftritt: 26. August 2025)

Nico Santos (Auftritt: 28. August 2025)

Pawel Popolski (Auftritt: 6. September 2025)

Der Kartenvorverkauf startete am Montag, den 2. September um 12 Uhr. Tickets für alle Shows sind an allen bekannten

Vorverkaufsstellen und unter folgender Tickethotline erhältlich: 0234 / 9629222.