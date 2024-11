Tannenbaum schlagen bei Düsseldorf: Diese Orte in NRW bieten es an

Die ersten Weihnachtsmärkte in NRW öffnen ihre Pforten und auch die Schaufenster in der Düsseldorfer Innenstadt sind schön geschmückt und sorgen für Weihnachtsstimmung. Bei so viel Nostalgie stellt sich bei dem ein oder anderen schon die Frage nach dem diesjährigen Weihnachtsbaum. Der darf in vielen Haushalten nicht fehlen, denn unter den grünen Tannenzweigen verbergen sich die Geschenke für die Liebsten.

Tannenbäume gibt es in zahlreichen Varianten, egal ob künstlich oder echt. Wer ein unvergessliches Erlebnis zur Weihnachtszeit haben möchte, kann den Tannenbaum aber auch selbst schlagen. Dafür gibt es viele Adressen in und um Düsseldorf, die ihr auf jeden Fall kennen solltet!

Schlosspark Heltorf in Düsseldorf

Ihr habt Lust, euren Tannenbaum für Weihnachten selbst zu schlagen? Dann seid ihr beim Schloss Heltorf in Düsseldorf-Angermund genau richtig. Hier bekommt ihr Tannenbäume für 45 Euro, die nach Angaben des Forstamt Heltorf „wochenlang frisch“ bleiben.

Bekyk hierdie plasing op Instagram

’n Plasing gedeel deur Forstbetriebe Heltorf (@forstbetriebe.heltorf)

„>

Ein Highlight: Im Schlosspark Heltorf könnt ihr euch während des Weihnachtsbaum-Verkaufs kulinarisch verwöhnen lassen. Vor Ort gibt es Wildbratwurst, Wildspezialitäten, heiße und warmen Getränke.

Verkaufszeiten:

Sonntag, 1. Dezember

Freitag, 6. Dezember

Samstag, 7. Dezember

Sonntag, 8. Dezember

Samstag, 14. Dezember

Sonntag, 15. Dezember

Samstag, 21. Dezember

Sonntag, 22. Dezember

Montag, 23. Dezember

2024 jeweils von 11 bis 16 Uhr

Adresse: Heltorfer Schlossallee, 40489 Düsseldorf

Auch interessant: Weihnachtsmarkt in Düsseldorf 2024: Alles, was Besucher wissen müssen

Gut Diepensiepen in Ratingen

Auf dem Hof Gut Diepensiepen in Ratingen könnt ihr ab dem 1. Advent Tannenbäume kaufen oder sie eigenständig fällen. Dafür werden vor Ort Sägen verliehen, sodass ihr keine von zu Hause mitnehmen braucht. Der Preis für eine Nordmanntanne bis 2,50 Meter und Ballenbäume liegt bei 22 Euro pro Meter.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Gut Diepensiepen (@gutdiepensiepen)

„>

Habt ihr euren Tannenbaum geschlagen, wird er vom Personal ständerfertig angespitzt, in Netze eingepackt und auf den PKW verladen. Wer sich von innen aufwärmen möchte, kann sich zusätzlich einen Glühwein oder Punsch kaufen. Am Wochenende werden zudem Grünkohl mit Mettwurst und Kartoffelsuppe angeboten. Eine Anmeldung im Vorhinein benötigt ihr für das Erlebnis bei Düsseldorf nicht.

Verkaufszeiten:

ab dem 1. Dezember 2024

montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr

samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr

Geschlossen:

montags und dienstags

Samstag, 7. Dezember

Samstag, 14. Dezember

Sonntag, 15. Dezember

Adresse: Diepensieper Weg, 40882 Ratingen

Passend dazu: Weihnachts-Feeling in Düsseldorf: Lichtdom auf der Königsallee strahlt wieder

Forstbetrieb Bloemersheim

Der Forstbetrieb Bloemersheim bei Düsseldorf bietet 2024 wieder das Schlagen von Tannenbäumen an. Dort bekommt ihr Nordmanntannen, die bis zu 2,50 Meter groß sind. Wollt ihr einen noch größeren Baum, müsst ihr ihn vorher anfragen. Die Nordmanntannen kosten in diesem Jahr 25 Euro pro laufender Meter. Vor Ort erhältlich sind zudem gefällte Nordmanntannen, Küstentannen, Nobilis und Blaufichten.

Der Weihnachtsbaum-Verkauf bei Düsseldorf befindet sich in dem Waldgebiet zwischen Vluyn und Schaephuysen an der L 140 (ehemalige B 60). Auf Wunsch könnt ihr euren geschlagenen Tannenbaum kostenlos anspitzen lassen, damit er leichter in den Weihnachtsbaumständer passt. Übrigens: Samstag und Sonntag bietet der Forstbetrieb Bloemersheim Apfelpunsch, frisch gebackene Waffeln und Gegrilltes an.

Verkaufszeiten:

30. November bis 23. Dezember 2024

täglich von 10 bis 16 Uhr (auch an Wochenenden)

Adresse für das Navigationssystem: Vluyner Straße in Rheurdt

Weiterlesen: Hier finden dieses Jahr noch Lichterfeste in NRW statt

Forstbetrieb Meer in Meerbusch

Der Forstbetrieb Meer gehört zum Forstbetrieb Bloemersheim. Er befindet sich in der Stadt Meerbusch neben Düsseldorf und bietet Nordmanntannen zum Schlagen mit einer Höhe von bis zu 2 Meter an. Hier sind die Bäume also etwas kleiner. Das Angebot der gefällten Bäume, der Speisen und der Service sind allerdings fast identisch. Der einzige Unterschied: Hier findet ihr keine Küstentannen.

Der Weihnachtsbaum-Verkauf befindet sich im Waldgebiet zwischen Meerbusch-Büderich und Osterath an der L 467 (ehemalige B 9).

Die Einfahrt in den Wald erfolgt über den Parkplatz der Waldruhestätte an der Meerbuscher Straße und ist ausgeschildert.

Verkaufszeiten:

6. Dezember bis 23. Dezember 2024

täglich von 10 bis 16 Uhr (auch an Wochenenden)

Adresse für das Navigationssystem: Meerbuscher Straße in Meerbusch