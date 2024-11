Tagsüber mild, nachts kalt: Temperatur-Mix zum Wochenstart in NRW

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich zum Wochenbeginn auf sonniges Wetter und milde Temperaturen freuen, doch nachts droht Frost! Die aktuelle Prognose gibt es hier.

So schön ist der Herbst in Düsseldorf: Strahlender Sonnenschein und bestes Wetter am Schloss Benrath! Foto: IMAGO / Panthermedia