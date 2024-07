Stunden vor Taylor Swifts erstem Deutschland-Konzert am Abend haben sich bereits mehrere hundert „Swifties“ rund um die Arena in Gelsenkirchen versammelt. Mehr zu den Konzerten erfahrt ihr hier. Schon um 7 Uhr morgens bildete sich eine Schlange von rund 200 Fans im Wartebereich direkt vor der Bühne, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) beobachtete.

Die ersten Anhänger gaben an, schon um vier Uhr früh vor dem noch verschlossenen Tor gewartet zu haben, in der Hoffnung, ihrer Idol ganz nah zu sein und die besten Plätze zu ergattern. Auch außerhalb des Stadions, wo Taylor Swift am Abend eines von drei Konzerten geben wird, waren schon am Morgen zahlreiche Fans unterwegs, um sich ihren Platz in den Warteschlangen zu sichern. Einige hatten in der Nähe gezeltet, andere brachten Campingstühle mit.

Tausende „Swifties“ in Gelsenkirchen erwartet

In Gelsenkirchen, wo das Taylor-Swift-Fieber seit Tagen kontinuierlich steigt, werden insgesamt rund 200.000 Fans zu den drei Konzerten erwartet – das entspricht knapp vier Fünfteln der Einwohnerzahl. Weitere Shows in Deutschland sind für den 23. und 24. Juli in Hamburg sowie den 27. und 28. Juli in München geplant.

Taylor Swifts Welttournee begann im März 2023 und sorgte weltweit für Aufsehen, da die Tickets jeweils innerhalb von Minuten ausverkauft waren.