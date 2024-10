Sturm, Regen und Sonne: Die Prognose zum Herbstferien-Start in NRW!

Das Wetter zu Beginn der Herbstferien in NRW zeigt sich vielseitig. Der Samstag (12. Oktober) startet freundlich, bevor Tiefdruckeinflüsse Regen, kräftige Windböen, teils stürmische Böen in höheren Lagen und gelegentlich Gewitter bringen. Die Höchstwerte erreichen bis zu 15 Grad. Am Sonntag (13. Oktober) bleibt es zunächst wechselhaft bewölkt, im Tagesverlauf lockern die Wolken jedoch auf, bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad.

In der Nacht zum Montag (14. Oktober) sinken die Temperaturen auf bis zu 2 Grad, und es können sich vereinzelt Nebelfelder bilden. Anfang der Woche bleibt es überwiegend wolkig, aber die Sonne kommt immer wieder durch, mit Temperaturen, die auf milde 19 Grad ansteigen können.

dpa