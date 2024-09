Verkehr in NRW: Diese Autobahnen sind aktuell gesperrt

Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in den Kurzurlaub: NRW ist immer wieder von zahlreichen Autobahn-Sperrungen betroffen. Wo Stau droht oder ihr am Wochenende mit Einschränkungen rechnen müsst, erfahrt ihr in unserem Überblick.

Sperrung auf der A3: Das müssen Autofahrer wissen

Wer auf der A3 unterwegs ist, kann sich gleich auf mehrere Vollsperrungen gefasst machen. Grund dafür sind die aktuell laufenden Deckenbau-Maßnahmen. Dabei wird die oberste Asphaltschicht erneuert, sodass bisherige Straßenschäden verschwinden. Die Bauarbeiten gehen bis Ende September und legen diese Bereiche lahm:

Bis zum 20. September um 14 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rees und Emmerich-Ost in Fahrtrichtung Niederlande

in Fahrtrichtung Niederlande Vom 20. September ab 22 Uhr bis 24. September um 12 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wesel und Hamminkeln in Fahrtrichtung Niederlande

in Fahrtrichtung Niederlande Vom 25. September ab 22 Uhr bis 30. September um 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Emmerich-Ost und Rees in Fahrtrichtung Oberhausen

Auch rund um die Anschlussstelle Solingen soll die A3 grundlegend saniert werden. Bis Herbst 2025 kommt es dort regelmäßig zu Sperrungen. Es lohnt sich also, im Vorhinein nach möglichen Umwegen zu schauen.

Auch diese NRW-Autobahnen sind gesperrt

Weitere Sperrungen in NRW gibt es hier:

A1 bei Schwerte: In der Nacht vom 17. auf den 18. September sind von 20 bis 5 Uhr die Verbindungen von der A45 (Fahrtrichtung Frankfurt) auf die A1 (Fahrtrichtung Bremen) sowie von der A1 (Fahrtrichtung Köln) auf die A45 (Fahrtrichtung Frankfurt) gesperrt.

In der Nacht vom 17. auf den 18. September sind von 20 bis 5 Uhr die Verbindungen von der A45 (Fahrtrichtung Frankfurt) auf die A1 (Fahrtrichtung Bremen) sowie von der A1 (Fahrtrichtung Köln) auf die A45 (Fahrtrichtung Frankfurt) gesperrt. A4 Grenzübergang nach Niederlande : Bis zum 18. September ist die Autobahn jeweils von 20 bis 7 Uhr in Fahrtrichtung Heerlen im Grenzübergang nach Niederlande voll gesperrt.

: Bis zum 18. September ist die Autobahn jeweils von 20 bis 7 Uhr in Fahrtrichtung Heerlen im Grenzübergang nach Niederlande voll gesperrt. A40 bei Bochum : Die Autobahn ist seit dem 6. August bis Mitte November zwischen dem Dreieck Bochum-West und der Anschlussstelle Bochum-Harpen gesperrt.

: Die Autobahn ist seit dem 6. August bis Mitte November zwischen dem Dreieck Bochum-West und der Anschlussstelle Bochum-Harpen gesperrt. A44 bei Unna : Am Wochenende vom 20. September bis 23. September ist die A44 zwischen den Anschlussstellen Unna-Ost und Kreuz Werl in Fahrtrichtung Kassel gesperrt.

: Am Wochenende vom 20. September bis 23. September ist die A44 zwischen den Anschlussstellen Unna-Ost und Kreuz Werl in Fahrtrichtung Kassel gesperrt. A44 bei Aachen : Bis Anfang Oktober ist die Strecke zwischen Kreuz Aachen und Broicheweiden von mehreren Vollsperrungen betroffen.

: Bis Anfang Oktober ist die Strecke zwischen Kreuz Aachen und Broicheweiden von mehreren Vollsperrungen betroffen. A45 bei Lüdenscheid : Seit 2021 bis voraussichtlich Ende 2026 ist die A45 zwischen Lüdenscheid-Nord und der Talbrücke Schlittenbach voll gesperrt. Bei der darüber liegenden Brücke wurden Schäden am Tragwerk festgestellt.

: Seit 2021 bis voraussichtlich Ende 2026 ist die A45 zwischen Lüdenscheid-Nord und der Talbrücke Schlittenbach voll gesperrt. Bei der darüber liegenden Brücke wurden Schäden am Tragwerk festgestellt. A59 bei Duisburg : Die A59-Ausfahrt bei Duisburg ist seit dem 7. März gesperrt. Bis Ende Oktober können Autofahrer hier nicht abfahren.

: Die A59-Ausfahrt bei Duisburg ist seit dem 7. März gesperrt. Bis Ende Oktober können Autofahrer hier nicht abfahren. A544 bei Aachen : Seit dem 24. Juli 2023 ist die Autobahn in Richtung Köln zwischen Europaplatz und Würselen komplett gesperrt. Hier kam es zuletzt zu einer spektakulären Brücken-Sprengung.

: Seit dem 24. Juli 2023 ist die Autobahn in Richtung Köln zwischen Europaplatz und Würselen komplett gesperrt. Hier kam es zuletzt zu einer spektakulären Brücken-Sprengung. A57 bei Krefeld: Die A57 ist zwischen dem Autobahnkreuz Meerbusch und der Anschlussstelle Krefeld in Fahrtrichtung Köln bis mindestens 29. November gesperrt.

Wer bei der Autobahnfahrt von einer Sperrung betroffen ist, folgt am besten den Umleitungsschildern. Diese sind in der Regel mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Doch warum kommt es in NRW eigentlich so häufig zu Autobahnsperrungen?

Autobahnsperrungen in NRW: Das sind die Gründe

Gründe für Autobahnsperrungen gibt es viele. Oft muss die Straße wegen Bauarbeiten gesperrt werden. Dabei kommt es beispielsweise zur Erneuerung, Sanierung, Erweiterung oder Instandsetzung der Fahrbahn. Oft werden aber auch Umwelt- oder Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt.