Spazieren gehen in NRW: Das sind die 7 schönsten Spots im Herbst

Es ist frisch geworden, aber der Himmel ist noch immer strahlend blau. Auch die Sonne lässt sich immer wieder blicken und sorgt für ein wohlig, warmes Gefühl auf dem Körper. Passend dazu fallen die orangenen Blätter und Kastanien langsam von den Bäumen und die Eichhörnchen flitzen durch die Gärten.

Es ist die perfekte Zeit, die Natur zu erkunden und die letzten Sonnenstrahlen des Jahres zu genießen. In NRW gibt es dafür neben zahlreichen Wanderwegen auch sieben wunderschöne Orte zum spazieren. Sie sehen im Herbst besonders idyllisch aus und laden zum Verweilen ein. Wo ihr sie findet, lest ihr hier.

Wahner Heide zwischen Köln, Rösrath und Troisdorf

Ihr seid auf der Suche nach malerischen Spots für euren Spaziergang bei Köln? Dann seid ihr in der Wahner Heide genau richtig! Das zweitgrößte und artenreichste Naturschutzgebiet liegt zwischen Köln, Rösrath und Troisdorf in NRW. Hier befinden sich nicht nur Heiden neben Sümpfen, Heidemooren und Bruchwäldern, sondern auch eine Dünenlandschaft in Nachbarschaft zu Tümpeln, Teichen und Bächen.

Ein Highlight: In der Wahner Heide gibt es 700 gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Mit etwas Glück seht ihr beispielsweise Hirsche, Rehe, Hasen, Füchse oder Wildschweine. Wer hier spazieren geht, hat also richtig viel zu entdecken! Die zahlreiche Wanderwege bieten sich für tolle Herbst-Spaziergänge an.

Venner Moor in Senden

Auch das Venner Moor erfüllt alle Voraussetzungen für einen wunderschönen Herbst-Spaziergang in NRW. Das Naturschutzgebiet liegt in der Gemeinde Senden (Kreis Coesfeld), und bietet eine idyllische Ruhe. Vor Ort könnt ihr euch eine Auszeit vom stressigen Alltag nehmen und die Schönheit der Natur bewundern.

Hier lauft ihr durch den von Birken geprägten Moorwald entlang an Gewässer- und Moorflächen. Die volle Schönheit entfaltet das Moor vor allem bei Nebel oder Frost. Vor Ort entdecken könnt ihr heimischen Pflanzen, Pilze und Tiere. Das Venner Moor beheimatet unter anderem Turteltauben, Baumpieper, Zwergtaucher und scheue Krickenten. Wer für den Herbst-Spaziergang mit dem Auto anreist, findet vom Parkplatz „Venner Moor“ zwei Rundwege, die durch das Naturschutzgebiet führen.

Diersfordter Wald bei Wesel

Der Diersfordter Wald liegt nördlich von Wesel und ist ein absolutes Highlight für Spaziergänger. In dem Wald in NRW gibt es Sanddünen und kleine Moor- und Heideflächen, die von seltenen Tier- und Pflanzenarten besiedelt werden. Hier wohnen beispielsweise Wildschweine, Rothirsche, Damhirsche und Mufflons. Besonders spannend: In dem Diesfordter Wald ist die größte Population Hirschkäfers NRWs. Die Tiere gibt es sonst nur selten. Hier schwärmen sie von Mitte Juni bis Ende Juli mit lautem Brummen an lauen Abenden herum.

Wer Interesse an einem Herbst-Spaziergang im Diersfordter Wald hat, kann sein Auto am Parkplatz Diersfordter Wald gegenüber vom Restaurant „Am Jäger“ parken, und von dort aus zu Fuß starten.

Sechs-Seen-Platte in Duisburg

In Duisburg solltet ihr unbedingt einen Halt an der Sechs-Seen-Platte machen. Das Gebiet in NRW ist für eine ausgedehnte Seenlandschaft mit insgesamt sechs miteinander verbundenen Baggerseen bekannt. Die Sechs-Seen-Platte besteht aus dem Wambachsee, Masurensee, Böllertsee, Wolfssee, Wildförstersee und dem Haubachsee.

Entstanden sind die Seen durch die Kiesgewinnung. Mittlerweile ist das Areal ein beliebtes Naherholungsgebiet, wo Naturliebhaber angeln, schwimmen und spazieren gehen. Übrigens: An der Sechs-Seen-Platte gibt es einen 22 Meter hohen Aussichtsturm. Vom großen Parkplatz der 6-Seen-Platte am Kalkweg aus, sind es etwa 15-20 Minuten zu Fuß.

Westruper Heide in Haltern

In Haltern am See (Kreis Recklinghausen) befindet sich die Westruper Heide, die euren Besuch mit einer atemberaubende Landschaft belohnt. Seit 1937 steht die Heidelandschaft unter Naturschutz und lockt tausende Spaziergänger in ihren Bann. Hier lauft ihr auf sandigen Pfaden durch Besenheiden, Sandmagerrasen und Zwergstrauchheiden.

In der Westruper Heide haben gefährdete Tiere wie Schlingnatter und Heidelerche ihre Heimat. Parkplätze für einen schönen Herbst-Spaziergang in NRW findet ihr an der Hullerner Straße und am Flaesheimer Damm.

Die Haard im Kreis Recklinghausen

Die Haard ist ein zusammenhängendes Waldgebiet am Nordrand von NRW. Sie ist Teil des Naturparks Hohe Mark, und befindet sich zwischen Haltern am See, Marl und Oer-Erkenschwick. Hier könnt ihr Fahrrad fahren, wandern oder Spazieren gehen.

In der Haard findet ihr Strecken mit einer Länge zwischen 5,5 und 10,7 Kilometern. Wie lang euer Herbst-Spaziergang sein soll und wo ihr anfangt, könnt ihr selbst entscheiden.

Spazieren durch die Apfelplantagen in Tönisvorst

Eine besonders herbstliche Atmosphäre findet ihr bei einem Spaziergang durch die Apfelplantagen in Tönisvorst. Dort wachsen Apfelbäume soweit das Auge reicht.

In der „Apfelstadt“ können Naturliebhaber von mehreren Seiten durch kleine Wälder an ganzen Alleen entlang spazieren. Bei den Obsthöfen in der Nähe könnt ihr euch die Äpfel im Hofladen kaufen, oder sie selbst pflücken – beispielsweise im Apfelparadies von Düsseldorf.

