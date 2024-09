Spätsommer ade: NRW muss sich auf Dauerregen einstellen

Bis zum Wochenende müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf unbeständiges Wetter mit Regen und Gewittern einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, wird es zudem spürbar kühler. Bereits im Laufe des Dienstags (24. September) setzt Regen ein, vereinzelt können auch kurze Gewitter auftreten. Obwohl der Regen am späten Abend nachlässt, sind in der Nacht zum Mittwoch besonders im Südosten noch vereinzelte Schauer möglich.

Auch der Mittwoch (25. September) bleibt laut DWD regnerisch, mit einer Chance auf weitere Gewitter am Nachmittag im Norden. Der Himmel wird überwiegend stark bewölkt sein, bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht zu Donnerstag (26. September) soll der Regen wieder intensiver werden, und es könnten erneut kräftige Schauer auftreten.

Am Donnerstag bleibt es regnerisch, und örtlich sind starke Gewitter möglich, auch wenn die Wahrscheinlichkeit für Gewitter am Freitag deutlich abnimmt. Gleichzeitig sinken die Temperaturen weiter: Während am Donnerstag Höchstwerte zwischen 17 und 20 Grad erwartet werden, erreichen sie am Freitag (27. September) nur noch maximal 14 bis 17 Grad. Bis Samstag (28. September) bleibt es weiterhin stark bewölkt.

dpa