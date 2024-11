Sonniger Wochenstart in NRW – doch nachts drohen eisige Temperaturen!

Zum Wochenbeginn strahlt die Sonne in Nordrhein-Westfalen! Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt der Einfluss eines Hochdruckgebiets in den kommenden Tagen bestehen. Schon am Sonntag (3. November) können sich die Menschen nach dem Auflösen einiger Nebelfelder über sonniges und trockenes Wetter freuen, bei Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad.

In den folgenden Nächten wird es jedoch voraussichtlich frostig. Die Temperaturen sinken auf den Gefrierpunkt und können in höheren Lagen sogar bis auf minus 3 Grad fallen. Dafür erwartet die Region am Montag (4. November) und Dienstag (5. November) nach Auflösung einzelner Nebelfelder sonniges, trockenes Wetter mit frischer Luft aus Ost bis Südost und Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Am Mittwoch (6. November) allerdings kann es tagsüber stellenweise länger neblig und trüb bleiben, so die Prognose des DWD.

Mit Material der dpa