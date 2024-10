Sonnige Überraschung: So wird das Wetter zum Start der Woche in NRW

In der kommenden Woche dürfen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf mildes Herbstwetter freuen, begleitet von gelegentlichen Sonnenphasen.

Am Montag (21. Oktober) gibt es noch zeitweise Regen bei Temperaturen von 16 bis 19 Grad. Am Dienstag (22. Oktober) klart der Himmel auf, es bleibt trocken und die Höchstwerte erreichen 15 bis 17 Grad. In der Nacht zum Mittwoch (23. Oktober) könnten im Tal des Mittelgebirges bei etwa zwei Grad Bodenfrost auftreten. Nach der Auflösung von Nebelfeldern zeigt sich laut Wetterexperten am Mittwoch und Donnerstag (24. Oktober) erneut häufig die Sonne. Die Temperaturen steigen dann auf 14 bis 18 Grad.

dpa