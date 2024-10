Das Wetter in NRW wird wieder freundlicher: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es am Mittwoch (2. Oktober) jedoch noch einmal stellenweise zu Regen oder Schauern kommen. Begleitet wird das Wetter von dichten Wolken bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad. Am Nachmittag soll der Regen dann von Norden her aber nachlassen, sodass sich die Wolkendecke auflockern kann.

Weiterlesen: Herbstausflüge in NRW: 8 tolle Orte und schöne Ziele – die besten Tipps

Wetter NRW: So warm wird es am Tag der Deutschen Einheit

Auch der Donnerstag (3. Oktober) startet nach DWD-Angaben zunächst grau, doch im Verlauf des Tages sind vermehrt Auflockerungen zu erwarten, und es bleibt größtenteils trocken. Die Höchsttemperaturen liegen voraussichtlich bei 12 bis 14 Grad.

Das #Wetter für morgen: Oft wolkenverhangen, vor allem im Südosten und Osten #Regen, sonst Schauer und vereinzelt #Gewitter mit Platzregen. Kurze sonnige Momente am ehesten im Nordwesten und Westen. Bei maximal 10 bis 16 Grad eher kühl. /V pic.twitter.com/XeCkcGkq1L — DWD (@DWD_presse) October 1, 2024

Für Freitag (4. Oktober) und Samstag (5. Oktober) prognostizieren die Meteorologen heiter bis wolkiges Wetter ohne Niederschlag. Am Freitag werden Temperaturen von maximal 12 bis 15 Grad erreicht, während am Samstag Werte zwischen 13 und 16 Grad zu erwarten sind.

dpa